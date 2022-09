Venäläisiä saapuu Suomeen enemmän kuin maasta lähtee – tämä on tilanne itä­rajalla

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille muodostui jonoa viime yönä. Jonotusajat eivät ole paistuneet perjantaipäivän edetessä.

Rajanylitysliikenne Suomen kaakkoisrajalla on pysynyt vakaana perjantaipäivän edetessä. Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella sijaitsevat itärajan kolme suurinta kansainvälistä rajanylityspaikkaa: Nuijamaa, Vaalimaa ja Imatra.

Imatran rajanylityspaikalla henkilöautojonoa on riittänyt koko päivän ajan. Jonoa muodostui myös viime yönä.

– Yöllä liikenne on ollut tavanomaista vilkkaampaa. Puoli kahdeksan aikaan aamulla oli noin tunnin jonotusaika Suomeen. Nyt Venäjältä Suomeen on Suomen puolella on noin 20 minuutin pituinen jonotusaika, Imatran rajatarkastusaseman vuoropäällikkö Tomi Törmä kommentoi perjantai-iltapäivällä.

Törmän mukaan rajanylityspaikalla on hyvin resursseja. Suurin osa rajan ylittäjistä on Venäjän kansalaisia.

– Perusteellinen rajatarkistus tehdään kaikille ja meillä on hyvin resursseja käytössä.

Myös Vaalimaan rajanylityspaikalla jonotilanne on pystynyt päivän mittaan lähes samana.

– Kyllä tämä varmaan sinne iltayhdeksään tai -kymmeneen asti jatkuu samana, viime päivinä jonot ovat kestäneet sinne asti. Keskellä yötä rauhoittuu vähäksi aikaa, vanhempi rajavartija Janne Malinen toteaa.

Malisen mukaan jono Suomeen oli perjantai-iltapäivällä noin 200–300 metriä pitkä, jos kaikki autot yhdistetään yhdeksi jonoksi.

Kaakkois-Suomen rajavartioston Twitter-tilin mukaan Vaalimaalla oli aamulla jonoa noin 500 metriä.

TUOREEN tilaston mukaan Venäjän kansalaisia saapuu Suomeen tuplasti (+107 prosenttia) enemmän kuin viikko sitten. Torstaina Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kautta saapui 5 959 Venäjän kansalaista, kun viikko sitten tulijoita oli 2 874.

Venäläisiä saapuu Suomeen enemmän kuin maasta lähtee. Torstaina Suomesta lähti 2 803 Venäjän kansalaista.

Torstain tulijoista kolme oli turvapaikanhakijoita. Tilapäistä suojelua haki 28 henkilöä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti keskiviikkona osittaisesta liikekannallepanosta. Pian ilmoituksen jälkeen maasta alkoi kantautua uutisia pikavauhtia täyttyvistä lennoista sekä naapurivaltioiden rajoille kertyvistä autoletkoista.