Joensuun savannikissat yritettiin viedä Venäjälle – Tulli pysäytti rajalla

Kaksi savannikissaa jäi kiinni Niiralan rajanylityspaikalla.

Tulli pysäytti viime viikonloppuna Niiralan rajanylityspaikalla kaksi savannikissaa, joita oltiin viemässä Venäjälle.

– Tulli pysäytti kaksi vieraslajin edustajaa Niiralan ylityspaikalla, tullitoimipaikan päällikkö Jari Timonen kertoo.

Poliisi haki eläimet haltuunsa, ja kissa-asia on nyt Itä-Suomen poliisin pöydällä. Rajalla ei ole tiloja eläinten säilyttämiseen.

Savannikissat päätyivät valtakunnanjulkisuuteen, kun täplikäs ja kookas harvinainen kissaeläin tallentui viime viikolla joensuulaisen Pasi Kinnusen riistakameraan.

Kuvassa on mitä todennäköisimmin Simba, jonka omistaja kertoi IS:lle olevansa Venäjän kansalainen ja saaneensa savannikissat aikanaan lemmikikseen Venäjältä. Savannikissoja hänellä on kaksi, poikakissa nimeltä Simba ja tyttökissa Inna.

– Olen tuonut kissat lemmikkeinäni Suomeen aivan virallisesti. Normaalisti matkustan niiden kanssa edestakaisin, kun asun osan aikaa Suomessa ja osan aikaa Venäjällä, nainen kertoi.

Savannikissa eli savannah on villin servaalin ja kesykissan risteytys. Servaalien tuonti Suomeen, pentujen kasvattaminen ja lemmikiksi ottaminen on kiellettyä vieraslajilailla. Asetuksessa on myös tarkentava määräys, joka koskee kesykissan ja toisen kissaeläimen risteymiä kuten esimerkiksi savannikissoja.

Rikoskomisario Jari Lehto kertoi tulliin jääneistä kissoista ensimmäisenä uutisoineelle Ylelle, että esitutkinta jatkuu ja että Joensuussa viime viikolla nähty eksoottinen kissaeläin on nyt poliisin hallussa. Epäilty rikosnimike on haitallisista vieraslajeista annettujen säännösten rikkominen.

Lehdon mukaan on selvää, ettei poliisin hallussa olevaa "mahdollista vieraslajia" voi luovuttaa takaisin omistajalle. Mahdollinen lopetuspäätös on hänen mukaansa kuitenkin jonkin toisen viranomaisen kuin poliisin alaa.

Savannikissat ovat olleet Suomen viranomaisten seurannassa alkukesästä lähtien. Ely-keskus ja poliisi ovat käsitelleet asiaa, ja poliisikuulustelulle oli määrätty aika jo ennen kuin riistakamerakuva nosti harvinaisen kissaeläimen otsikoihin.

– Siinä on aina vaara, että se pääsee luontoon tai niitä kasvatetaan aktiivisesti ja geeniperimä säilyy. Ja on tautiriski, Pohjois-Karjalan ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Hanna Keski-Karhu kertoi aiemmin Ilta-Sanomille.

Käytännössä lain tarkoittamat haitallisten vieraslajien edustajat täytyy lopettaa.

Niiralan rajanylityspaikan Jari Timosen mukaan harvinaisia vieraslajeja jää silloin tällöin tullin haaviin. Usein kyse on liskoista tai kilpikonnista, joita haluttaisiin tuoda Suomeen lemmikeiksi, mutta muitakin luvattomia eläimiä yritetään tuoda rajan yli.

– Yleisesti voin sen kertoa, että erilaiset vieraslajit voivat olla esimerkiksi Venäjällä ihan sallittuja, ja niillä on ihan samalla lailla kuin muilla Suomeen matkustajilla tai Suomesta matkustajilla lemmikkieläimillä on eläinpassit ja sirutukset ja kaikki kunnossa. Sitten naamioidaan vaan rotu, että ovat ikään kuin sekarotuisia tai jotain läheistä rotua virallisissa papereissa.

Tutkinnan ollessa käynnissä Timonen ei voi ottaa kantaa siihen, yritettiinkö tapauksen savannikissat viedä väärällä passilla rajan yli.

Koska vieraslajeiksi laskettuja eläimiä ei saa pitää Suomessa, ne otetaan kiinni myös rajaa poispäin ylittäessä.

Venäjällä savannikissojen kasvattaminen ja lemmikkinä pitäminen on melko yleistä.