Raja­liikenne jatkuu vilkkaana.

Liikenne on vilkastunut itärajan rajanylityspaikoilla selvästi, kun venäläiset pyrkivät innokkaasti Suomeen. Viime yönä jonoa muodostui jo yön aikana Vaalimaan ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla.

Kaakkois-Suomen rajalla on valmistauduttu vilkkaaseen perjantaipäivään.

Vaalimaan raja-aseman johtokeskus näkee nettikameroista, että autojono on ollut aamulla pitkä valtakunnan rajan takana, venäläisten valvomalla Torfjanovkan raja-asemalla.

Kaakkois-Suomen rajavartioston Twitter-tilin mukaan Vaalimaalla oli aamulla jonoa noin 500 metriä.

– Materiaalia sieltä on tulossa, johtokeskusvalvoja Pekka Hannonen kertoo.

Hannonen sanoo, että kulkijoita on nyt paljon. Vaalimaalla ja Nuijamaalla on ollut läpi yön jonoa. Imatran rajanylityspaikalla on ollut sen sijaan rauhallisempaa.

Näkymä Vaalimaan rajanylityspaikan kelikamerasta kohti itää torstain ja perjantain välisenä yönä kello 4.18.

Rajan tilanne aamulla kello 6.48.

Venäläisiä pyrkii Suomeen entistä enemmän presidentti Vladimir Putinin julistettua keskiviikkona maahan osittaisen liikekannallepanon.

Venäläiset suosivat Kaakkois-Suomen avoinna olevia rajanylityspaikkoja Vaalimaata, Nuijamaata ja Imatraa.

Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomalla Niiralan raja-asemalla ei venäläisten kulkemisessa ole tapahtunut suurta muutosta. Venäläisiä rajanylittäjiä on päivittäin 800–1 200.

– Liikennemäärä ei ole ollut normaalista poikkeava eikä meillä ole ollut vuorokauden aikana turvapaikanhakijoita, johtokeskusvalvoja Jukka Hautamäki Pohjois-Karjalan rajavartiostosta raportoi.

Niiralan raja-aseman kulkijoista suurin osa on Hautamäen mukaan Petroskoista ja Karjalasta.

Tuoreen tilaston mukaan Venäjän kansalaisia saapuu Suomeen tuplasti (+107 %) enemmän kuin viikko sitten. Torstaina Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kautta saapui 5 959 Venäjän kansalaista, kun viikko sitten tulijoita oli 2 874.

Venäläisiä saapuu Suomeen enemmän kuin maasta lähtee. Torstaina Suomesta lähti 2 803 Venäjän kansalaista.

Torstain tulijoista kolme oli turvapaikanhakijoita. Tilapäistä suojelua haki 28 henkilöä.