Maailmantähdet kohtasivat Helsingissä aamiaisella – ”Hauskempaa ilman shakkilautaa välissämme”

Muusikko Sting ja shakkimestari Garri Kasparov ovat tuominneet näkyvästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Kaksi maailmantähteä kohtasivat torstaiaamuna Helsingissä. Sattumalta samaan aikaan Suomessa vierailleet muusikko Sting ja shakkimestari Garri Kasparov julkaisivat kuvan yhteiseltä aamiaiseltaan.

– Aamiaisella Helsingissä Garri Kasparovin, yhden sankareistani, kanssa, Sting kirjoitti Instagram-päivityksessään.

Kasparov puolestaan kertoi kohtaamisesta Twitterissä, ja muisteli ystävysten vuosikymmenten takaista kohtaamista New Yorkissa.

– Oli mahtavaa nähdä ystäväni Sting Helsingissä tänään. Hauskempaa ilman shakkilautaa välissämme kuten Times Squarella vuonna 2000! Arvostan myös hänen kantaansa Putinin sotaa vastaan, Kasparov kirjoitti.

Sting on saapunut Suomeen kahdelle keikalle osana My Songs -kiertuettaan. Hän esiintyi Tampereen Nokia Arenassa tiistaina ja tänään Helsingin jäähallissa. The Police -yhtyeestä aikanaan soolouralle ponnistaneen tähti on esiintynyt Suomessa lähes parikymmentä kertaa.

Kasparov esiintyi keskiviikkona Helsingissä Nordic Business Forumin yllätysvieraana. Venäjän opposition näkyvimpiin hahmoihin kuuluva shakkimestari puhui Venäjän nykytilasta ja Ukrainan sodasta.

Molemmat tähdet ovat tuominneet näkyvästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Sting on kuvaillut tilannetta kaikin puolin hirvittäväksi ja vaaralliseksi.

– Tilanne on mielestäni täysin järjetön ja käytännössä yhden miehen syy, joka teki pähkähullun päätöksen hyökätä naapurimaahansa. Uskon, että hän tietää tehneensä iso virheen, mutten tiedä, miten hän aikoo päästä tilanteesta ulos ilman, että hän menettää kasvonsa tai jopa henkensä, Sting kertoi IS:n haastattelussa.

Sting myös kiitti Twitterissä ”kaikkia rohkeita venäläisiä, jotka osoittivat eilen mieltään Putinin naurettavaa sotaa vastaan”.

Kasparov sanoi keskiviikkona, että lännen täytyy tehdä kaikkensa Ukrainan voiton varmistamiseksi, eikä Venäjälle saa antaa piiruakaan periksi.

– Jos Venäjä voittaa, sillä on dramaattisia vaikutuksia muulle maailmalle Venezuelasta Taiwaniin.

Kasparov itse joutui pakenemaan Venäjältä jo vuonna 2013. Hänet on luokiteltu siellä ”ulkomaiseksi agentiksi”.