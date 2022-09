Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Ilta-Sanomat on Suomen suurin uutismedia – kolme kuvaa näyttää, miten paljon teitä todella on

Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) mukaan Ilta-Sanomat on Suomen suurin uutismedia. Myös nettiyleisöjä mittavan FIAM:n mukaan IS on ykkönen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Ilta-Sanomat tavoittaa viikoittain IS.fi:n ja painetun lehden kautta 3 109 000 lukijaa.

Perjantaina julkistetun Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) mukaan Ilta-Sanomat tavoittaa viikoittain IS.fi:n ja painetun lehden kautta 3 109 000 lukijaa. IS:n päivätavoittavuus on 2 238 000 lukijaa. – Olemme todella tyytyväisiä, että kunnianhimoinen työmme tärkeiden ja kiinnostavien uutisten raportoimiseksi on kantanut hedelmää. Samalla tunnemme myös vastuun Suomen suurimpana uutismediana. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme, jotta voimme koko ajan palvella ihmisiä paremmin, sanoo Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti. Ilta-Sanomat on nyt kaikilla KMT:n mittareilla mitattuna suurempi kuin Iltalehti. Iltalehden viikkotavoittavuus on 3 060 000 lukijaa ja päivätavoittavuus 2 144 000 lukijaa. Edellisvuoteen verrattuna Ilta-Sanomien lukijamäärä kasvoi kaikissa KMT:n mittareissa, joissa tarkastellaan painetun lehden ja digitaalisen palvelun kokonaistavoittavuutta. Kaikissa kolmessa mittarissa kasvua oli enemmän kuin Iltalehdellä. – Lukijamme tietävät, että vastaamme niin uutisnälkään kuin rentouttavammankin sisällön tarpeeseen. Monipuoliset sisältömme ovat menestyksen avain, meiltä luetaan hurjasti niin uutisia, viihdettä, urheilua, lifestylen kuin myös Me Naisten sisältöä, Lahti sanoo. Ilta-Sanomien 3 109 000 lukijaa on niin paljon, että sitä on syytä havainnollistaa muutamalla esimerkillä: 25 908 X NÄSINNEULA Jos Ilta-Sanomien lukijat asettuisivat seisomaan toistensa hartioille, torni ylettyisi noin 4 352 kilometrin korkeuteen. Sellaisella ihmistornilla ei tee mitään, joten jos rakennelma jaettaisiin Tampereen Näsinneulan korkuisiin torneihin, niitä muodostuisi 25 908 kappaletta. 3109 KM:N PIIRI Jos Ilta-Sanomien lukijat asettuisivat piiriin pitäen toisiaan käsistä, piirin kehä olisi yli 3 100 kilometriä ja halkaisija lähes 1 000 kilometriä. Piirin itäreuna ulottuisi Joensuuhun, kun länsireuna liikkuisi Norjan rannikolla. Etelämpänä piiri kulkisi olkipukistaan tunnetun Gävlen tienoilla Ruotsissa. Laskelmassa ei ole huomioitu merialueiden aiheuttamia logistisia esteitä tai maan pinnanmuotojen vaihtelua. 3 109 000 X KIITOKSET Jos Ilta-Sanomien vastaavalla päätoimittajalla Johanna Lahdella olisi mahdollisuus kiittää kaikkia IS:n lukijoita henkilökohtaisesti ja hän käyttäisi noin yhden sekunnin jokaiseen kiitokseen, kiitosten lausuminen kestäisi lähes 36 vuorokautta. Sellaista urakkaa ei kestäisi edes vastaava päätoimittaja. – Joten tahdon kiittää kaikkia lukijoitamme nyt tässä luottamuksesta, josta nämä hienot luvut kertovat, Johanna Lahti sanoo. Ilta-Sanomien lukijat ovat myös hyvin sitoutuneita. Monet vierailevat IS.fi:ssä ja IS:n sovelluksissa useita kertoja päivässä. Nettiyleisöjä mittaavan FIAM:n mukaan esimerkiksi viime viikolla lukija vieraili IS.fi:ssä ja IS:n sovelluksissa keskimäärin 15,9 kertaa. Iltalehdessä vierailtiin 13,3 kertaa. Viime viikolla Ilta-Sanomat oli suurin myös FIAM:n tavoittavuusmittauksessa. IS tavoitti 2 887 542 lukijaa, Iltalehti 2 882 754 lukijaa. Käynneissä ja sivulatauksissa IS on ollut ylivoimaisesti suurin koko FIAM:n mittaushistorian ajan.