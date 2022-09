Mika Aaltola lisääntyneestä raja­liikenteestä: ”Nyt on hyvä laittaa lain­säädäntö viimeistään kuntoon”

Mika Aaltolan mukaan rajan yli pyrkiviin ihmisvirtoihin on syytä varautua.

– Venäjä on kuohuvassa tilassa lähivuodet, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Kuvassa Nuijamaan raja-asema tiistaina.

Vilkastuvan rajaliikenteen vuoksi asiaan liittyvä lainsäädäntö on saatava nyt kuntoon, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola Twitterissä.

Torstaiaamuna julkaisemassaan päivityksessä Aaltola huomauttaa, että rajapolitiikassa on syytä varautua rajan yli pyrkiviin ihmisvirtoihin. Rajavartiolaitos kertoi aiemmin, että rajaliikenne on vilkastunut itärajalla.

– Venäjä on kuohuvassa tilassa lähivuodet. Rajapolitiikassa on hyvä varautua nyt ihmisvirtoihin eri kategorioissa. Samalla strategisen juoni pitää tiedostaa niiden kaikkien kohdalla. Nyt on hyvä laittaa laintulkinta ja lainsäädäntö viimeistään kuntoon, Aaltola kertoo.

Aaltola kirjoittaa Rajavartiolaitoksen twiittiä lainaten Suomen olevan ”ajurin paikalla” maan aluetta kysymyksissä.

– Peruslähtökohta johtopäätöksille: Venäjä katsoo olevansa konfliktissa lännen (Suomi kuuluu siihen) kanssa. Venäjän näkökulmasta Suomi osa sen etupiiriä. Näillä on seurauksensa. On hyve, jos politiikka ei ole reaktiivista, olemme ajurin paikalla aluettamme koskevissa asioissa, hän kirjoittaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti keskiviikkoaamuna maahan osittaisen liikekannallepanon.