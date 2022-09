Itärajalle on muodostunut useiden satojen metrien pituiset autojonot.

Rajaliikenne on vilkastunut itärajalla tuntuvasti eilisestä lähtien ja Suomeen pyrkii entistä enemmän venäläisiä.

Kenttäjohtaja Raimo Lasanen Kaakkois-Suomen rajavartioston johtokeskuksesta kertoo, että ruuhkaa on muodostunut kaikilla rajanylityspaikoilla, Vaalimaalla, Nuijamaalla ja Imatralla.

Vaalimaalla on vilkkainta.

– Matkustajilta saadun tiedon perusteella Vaalimaalla on vilkasta myös Venäjän puolella.

Suomen puolella on ollut Lasasen arvion mukaan aamulla 300–400 metriä pitkä autojono.

Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti keskiviikkoaamuna osittaisen liikekannallepanon. Lasasen mukaan liikenne alkoi vilkastua selvästi keskiviikkoiltana. Se on vilkastunut yön ja aamun aikana entisestään.

Venäjältä tulijoita on Lasasen mukaan laidasta laitaan, on perheitä ja yksin matkustavia. He tulevat Suomeen omalla autollaan.

– Pääosin on henkilöitä, jotka ilmoittavat tulevansa lomailemaan.