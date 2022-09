Pommitettua kaksiota Kiovasta ”myydään” Suomessa 28 miljoonalla eurolla – tästä on kyse

Oikotien myytävät asunnot -osioon ilmestyi tiistaina hämmentävä ilmoitus, jossa kaupan näyttää olevan 28 miljoonan euron hintainen kaksio Ukrainan Kiovassa.

Myytäviä asuntoja Oikotiessä selailevaa odottaa sivustolla hämmentävä näky.

Kyseessä ilmoitus kiovalaisesta kaksiosta, jonka pommitettujen ikkunoiden sirpaleet ovat kuvien perusteella levinneet tuhoista kärsineeseen asuinhuoneistoon. 48-neliöisestä kulmahuoneistosta näytetään pyytävän 28 000 000 euroa.

Myynti-ilmoituksessa asuntoa kuvataan ”aiemmin varsin toimivaksi ja kauniiksi kaksioksi”, joka sijaitsee alueella, joka oli vielä vuosi sitten vilkas ja hyvillä liikenneyhteyksillä varustettu. Nyt hiljentyneessä naapurustossa kuuluu ilmoituksen mukaan lähinnä satunnaisia pommitusten ääniä.

Tosiasiassa asuntoa ei yritetä saada kaupaksi, vaan ilmoitus on osa CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin rauhanpäivän kunniaksi järjestettävää Avaimet rauhaan -näyttelykiertuetta, selviää Oikotien tiedotteesta.

Rauhanpäivänä keskiviikkona käynnistetyn näyttelykiertueen tiimoilta Oikotiessä julkaistiin tiistaina kaksi asuntoilmoitusta, joissa "kaupataan” asuntoja konfliktialueilta. Toisessa ilmoituksessa myydään kiovalaista kaksiota ja toisessa kabulilaista omakotitaloa.

Molempien hinnat ovat 28 miljoonaa euroa, eli sen verran, kuin sodankäynti maksaa minuutissa.

– Konfliktien aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen hintaa on lähes mahdotonta määritellä. Voimme kuitenkin yrittää: maailman sodankäynti maksaa minuutissa 28 miljoonaa euroa, kuten tämä kuvitteellinen asuntokin. Sillä rahalla saisi noin 700 rauhanneuvottelukierrosta. Tämä ilmoitus on muistutus sodan inhimillisestä hinnasta ja siitä, että jokainen konflikti on ihmisen luoma ja siten ihmisen päätettävissä, kertoo CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas tiedotteessa.

Avaimet rauhaan -näyttelykiertue kertoo tarinoita tyhjien kotien ja merkityksensä menettäneiden kotiavainten takaa.

– Kuten kaikki tiedämme, kotiavaimilla on valtava merkitys. Ne edustavat turvallisuutta, itsenäisyyttä sekä uusia alkuja. Monessa mielessä kotiavaimet ovat arvokkain omaisuutemme ja kulkevat aina mukanamme. Silti avaimet ovat ensimmäinen asia, joka sotaa pakenevalla jää tarpeettomaksi, Taalas sanoo.