Professori löysi Putinin puheesta elementin, joka huolestuttaa enemmän kuin osittainen liikekannallepano

”Emme voi tietää, onko puhe bluffia.”

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg erottaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin puheesta uudenlaista uhkaa ja sävyn kovenemista.

Vladimir Putin julisti keskiviikkona Venäjälle osittaisen liikekannallepanon ja varoitti, että ”tuuli voi kääntyä myös heidän suuntaansa”, jotka hänen mukaansa yrittävät kiristää Venäjää ydinaseilla.

Putinin puhe siitä, miten Venäjä taistelee länttä vastaan, on professori Forsbergin mielestä entisiin puheisiin verrattuna astetta voimakkaampi.

– Ajatus siitä, että länsi jotenkin kiristää ydinaseella Venäjää, mikä on ihan absurdia, se on jonkinlainen uusi elementti puheessa.

Forsbergia huolettaa Venäjän johtajan puheessa eniten se, että Putin on aloittanut epäsuoran uhkailun ydinaseella.

– Hän on ollut tähän asti pidättyvämpi ja edustanut jonkinlaista vastuullisuutta. Nyt tässä on selkeästi muutettu puhetyyliä koskien ydinasetta.

Forsbergin mielestä Putinin puhe ydinaseesta ja lännen syyttäminen siitä on huolestuttavampaa kuin julistus osittaisesta liikekannallepanosta.

Liikekannallepano on ollut Forsbergin mielestä jo nähtävissä ja sitä on toteutettu ilman, että Venäjä on sitä erikseen julistanut.

Onko Putinin puhe pelkkää puhetta vai voiko se johtaa tekoihin?

– Ei voida tietää, onko puhe pelkkää puhetta. Todennäköisesti se on bluffia eikä johda tekoihin, mutta kuinka isolla riskillä halutaan pelata.

Forsbergin mukaan todennäköisesti länsi ei tule muuttamaan politiikkaansa eikä varsinkaan Ukraina tule muuttamaan näkemystään valtioiden rajoista.

Putinin puhe ei välttämättä saa täyttä vastakaikua Venäjällä, Forsberg arvelee.

Hänen mukaansa on selkeästi nähtävissä, että Venäjällä on ihmisiä, jotka pelkäävät joutuvansa mukaan sotaan eivätkä halua sitä.

– Sotapuolue on tietysti täysin Putinin takana eli tuskin ainakaan toistaiseksi on tultu eliitin halkeamiseen.