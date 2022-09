Varusmiehet vaativat itärajan sulkemista: ”Me suomalaiset olemme häpeäpilkku”

”Ei ole ennenkuulumatonta, että venäläiset “turistit” suorittavat valtionsa salamurhatekoja.”

Varusmiesliitto vaatii itärajan välitöntä sulkemista. Varusmiesliitto ei ole aiemmin kommentoinut itärajan tilannetta, mutta nyt se pitää asiaa välttämättömänä.

Varusmiesliiton mukaan Suomen valtionjohdon on tehtävä kaikkensa, jotta itäraja saadaan suljettua.

– Naapurivaltiomme ja suurin rajanaapurimme Venäjä on käynyt jo yli puoli vuotta sotaa Ukrainaa vastaan ja nyt ilmoittaa osittaisesta liikekannallepanosta, on pakko toimia, Varusmiesliiton puheenjohtaja Joel Elmaci toteaa tiedotteessaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti keskiviikkona osittaisesta liikekannallepanosta.

– Me suomalaiset olemme tällä hetkellä Euroopan ja maailman silmissä häpeäpilkku. Suurin osa suomalaisista varmasti on itärajan sulkemisen kannalla, mutta valtiojohto ei ole sitä vielä tajunnut. Sama asia näkyi Nato-prosessin kanssa: kansa vei valtion “johtoa”, Elmaci kommentoi.

Kyse on Elmacin mukaan suomalaisten turvallisuudesta. On mahdotonta tietää, mitä kaikkia sotatoimia Venäjä suunnittelee. Jännitystä lisää entisestään se, että Suomi on päättänyt liittyä Naton jäseneksi.

– Ei ole ennenkuulumatonta, että venäläiset “turistit” suorittavat valtionsa salamurhatekoja sekä sabotaasia Euroopassa, Elmaci varoittaa.

Varusmiesliitto ihmettelee, kuinka Suomi ei saa rajojaan kiinni, vaikka Baltian maat ja Puola ovat siinä onnistuneet ilman Euroopan unionin moitteita.