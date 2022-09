Kuka on tämä Espoon ”hullu” endurokuski? – ”Haluamme, ettei kukaan tuolla kuole”

Kuski on aiheuttanut lukuisia vaaratilanteita. Yrityksistä huolimatta kuskia ei ole saatu kiinni.

KTM-merkkistä enduropyörää ajanut kuski on aiheuttanut kesän aikana lukuisia vaaratilanteita lähinnä Espoon keskuksen ja Kauklahden alueella.

Poliisin lähettämän erikoislaatuisen tiedotteen mukaan kuski ei piittaa lainkaan muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta. Poliisi on saanut kesän mittaan kymmeniä ilmoituksia samasta kuskista. Viime viikonloppunakin kuski aiheutti pahennusta joka päivä.

– Hän on aiheuttanut kesän mittaan todella paljon hämminkiä. Toistaiseksi emme tiedä kuljettajaa, emmekä sitä, missä hän tätä pyörää säilyttää, tutkinnanjohtaja, komisario Hannu Kontola kertoo IS:lle.

Myös poliisi on yrittänyt pariin otteeseen ajaa kuskia takaa, mutta tämä on päässyt karkuun. Kontolan mukaan kuski on muun muassa keulinut ja ajanut yhdellä pyörällä.

– Hän on ajanut älyttömiä ylinopeuksia, temppuilut, ajanut missä sattuu, kuten kevyen liikenteen väylillä sekä metsäpoluilla, Kontola sanoo.

Voidaanko puhua ”hullusta” kuljettajasta?

– Kyllä voi, Kontola kertoo.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut silminnäkijä kertoo, että hän on nähnyt kaahailijan liikenteessä tyypillisesti neljän aikoihin iltapäivällä. Silminnäkijä todisti muun muassa tilannetta, jossa kuski meinasi jäädä bussin alle.

Oranssissa pyörässä ei ole rekisterikilpiä, eikä kuski ole käyttänyt kypärää. Hän on pitänyt kasvojensa suojana huivia. Poliisi arvioi, että kuski on sukupuoleltaan mies.

Poliisi haluaa kuskin kuriin.

– Haluamme, ettei kukaan tuolla kuole tai vakavasti loukkaannu, Kontola kertoo.

Tiedot kyseisen kuljettajan ja ajoneuvon liikkeistä, kotipaikasta tai esimerkiksi ajoneuvon säilytyspaikasta voi lähettää osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.

Poliisi tutkii kaahailuja muun muassa törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina.