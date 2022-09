”Uhka ei ole tässä suunnassa.”

Venäjän julistama osittainen liikekannallepano ei vaikuta Suomen valmiustasoon.

– Meillä ei ole nostettu mitään ja tuskin nostetaan, koska uhka ei ole tässä suunnassa, pääesikunnasta todetaan Ilta-Sanomille.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi osittaisesta liikekannallepanosta keskiviikon puheessaan. Toimet alkavat välittömästi.

Uutistoimisto Tassin mukaan Putin sanoo Venäjän puolustavan alueitaan ja maataan, jotka ”länsi tahtoo tuhota”.

Lue lisää: Putin julisti osittaisen liike­kannalle­panon: "Meillä on paljon aseita"

Suomessa on neliportainen valmiustaso. A on perustaso ja D on korkein taso.

Ukrainan kriisin kärjistyessä helmikuussa Puolustusvoimat nosti sisäistä turvallisuustasoaan toiseksi alimmalle tasolle B.

– Turvallisuustasojärjestelmä on tarkoitettu Puolustusvoimien henkilöstön ja Puolustusvoimien alueella toimivien henkilöiden toiminnan suojaksi, Puolustusvoimat perusteli sivuillaan.

– Tavoitteena on turvata Puolustusvoimien kyky täyttää tehtävänsä kaikissa tilanteissa. Turvallisuustason säätely on osa Puolustusvoimien normaalia toimintaa. Väkivallan tai voimankäytön uhka varuskuntia tai Puolustusvoimien henkilöstöä kohtaan ei ole tunnistettu olevan tavanomaista korkeammalla tasolla.

Puolustusvoimat on vaitonainen valmiustasoon liittyvistä yksityiskohdista.