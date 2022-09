Yhteiskunnan konkurssin jälkeen on eleltävä vähemmällä hoivalla, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Teemu Keskisarja.

Yli 50 vuotta olen ollut järjestyneen yhteiskunnan jäsen, mutta en edelleenkään käsitä, kuinka kaikkeus kohoaa ja pysyy pystyssä.

Lähiössä ja syrjäkylässä jokainen asumus on parempi kuin 1700-luvun kreivin kartano tai everstin puustelli. Koulut, päiväkodit, urheilukentät, palvelutalot, terveysasemat, kirjastot... En minä ainakaan tätä hyvyyttä ansaitse höpöjuttujen kyhäilyllä. Kehtaammeko vihoitella yhteiskunnalle ”leikkauksista”, ”syrjäytymisestä” ja ”eriarvoistumisesta”?

Kuta köyhempi, sairaampi, työttömämpi, ongelmaisempi ihminen, sitä suurempi apu juuri tältä systeemiltä.

Todesta päiväunestamme on kaukana ”yövartijavaltion” painajainen. Siinä esivalta pitää jöötä väkivaltamonopolilla ja alamaiset hoitelevat itse hyvinvointipalvelunsa, jos jaksavat, osaavat ja viitsivät.

Alastoman liberalistisia yövartijavaltioita ei liene olemassakaan.

Teoriankin tasolla pohjoismaiden yhteishyvämme vie murskavoiton. Joojoo, tietenkin halajamme tätä itsellemme ja jälkeläisillemme. Asiassa on vain yksi mutta. Heppu nimeltä Yhteiskunta ei jaksa kannatella meitä kumarilla harteillaan.

” Siksi hyvinvointivaltion konkurssi on väistämätön.

Parahin lukija, näetkö sinä semmoisen tulevaisuuden, jossa kymmentä lahoa ukkoa ja akkaa kohti mitoittuu yksikään hoituri?

Kuka mokoman työn tekee, on minulle arvoitus. Nuorisollamme siintävät edessä ihan muut uraputket. Maahanmuuton rohtoja huoltosuhteeseen on jo kokeiltu toivottomin tuloksin.

Jos halukkaita ihmetyöläisiä kotoa ja kaukaa löytyisikin, julkinen talous ei niitä jaksa maksaa.

Kaikkien aikojen pienimpien lapsi-ikäluokkien parissa työskentelee nyt kaikkien aikojen ennätysmäärä valtion ja kuntien palkollisia. En usko, että sekään yhtälö millään muuttuu edullisemmaksi.

Meitä odottavat ”sopeuttamistoimet”. En tarkoita poliitikkojen lailla 100 miljoonan siirtoa laarista toiseen ja kompensaatioita. Vaan sopeutumista siihen, että julkisrahoitteinen hoiva vähenee kehdosta hautaan ja monissa välitiloissa lakkaa.

Mikään hallitus ei ota taka-askelta yövartijavaltion suuntaan.

Siksi hyvinvointivaltion konkurssi on väistämätön. Suomesta tulee yökastelijavaltio. Lakkojen ja pakkolakien syksynä 2022 vedämme viimeisiä kauneusuniamme. Heräämme litimärissä lakanoissa, joita kukaan ei vaihda ja pese.

Yökastelu on ikävää, tukalaa, noloa.

En ole yhtään vahingoniloinen vaan tietoinen omasta ikääntymisestäni ja eturauhasestani. Mutta yökastelijavaltio ei ole maailmanloppu, ehkei edes kansallisonnettomuus ja humanitaarinen katastrofi. Yhteiskunnan pienentyminen tarjoaa tilaa ihmisten isoille hyveille.

Yökastelijavaltiossa toimeliaat aikuiset hoivaavat itse ikäloppuja omaisiaan ihan ilmaiseksi. Mummo ja vaari muuttavat syytingille autotalliin tai kerrostalokolmion saunaan. Kuulostaa kamalalta! No, noin on maailma maannut kautta aikain. Ylipäätään vahvoilla on kyky auttaa heikkoja muutenkin kuin vastentahtoisesti veroja maksamalla.

Hyvinvointivaltion ei-kenenkään-velkarahaa korvaa yökastelijavaltiossa lähimmäisenrakkaus.

Kirjoittaja on historioitsija.