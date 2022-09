Niinistö painotti puheessaan transatlanttisen yhteistyön merkitystä ja sanoi, että kirjallisuus on avannut hänelle amerikkalaista sielua.

Ihmiset katsoivat presidentti Niinistön puhetta suurelta näytöltä New Yorkissa.

TASAVALLAN presidentti Sauli Niinistö on palkittu vuosittain Yhdysvalloissa jaettavalla Global Citizen -kunniapalkinnolla.

Niinistö on yksi kuudesta tämän vuoden palkitusta. Palkinnot jaettiin maanantaina 19. syyskuuta, eikä Niinistö voinut kuningatar Elisabetin hautajaisten vuoksi olla paikalla palkitsemistilaisuudessa.

Niinistö kiitti palkinnosta tilaisuudessa esitetyllä videopuheella, jonka hän jakoi myös Twitterissä.

– Tämä on suuri kunnia, Niinistö sanoi lähes kaksiminuuttisen viestinsä aluksi.

Voit katsoa puheen artikkelin yläosassa olevasta videosta.

Niinistö kiitti puheessaan transatlanttista yhteistyötä ja yhtenäisyyttä. Hän viittasi moniin yhdistäviin tekijöihin aina politiikasta kulttuuriin.

– Kun valmistauduin tähän puheeseen, yritin miettiä, mitä tämä tarkoittaa minulle henkilökohtaisesti, Niinistö sanoo.

Hän palasi muistoissaan 1950-luvun suomalaiselle maaseudulle ja lapsuuteensa sekä nosti esiin useita amerikkalaisia kirjailijoita Hemingwaysta Vonnegutiin.

– Kirjallisuus on ollut ikkunani amerikkalaiseen sieluun.

Puheessaan Niinistö otti kantaa myös ajankohtaisiin aiheisiin. Hän puhui länsimaiden horjumattomasta tuesta Ukrainalle ja Suomen asemasta Naton tulevana täysjäsenenä.

– Suomi tunnetaan velvollisuuksiinsa vakavasti suhtautuvana maana. Naton jäsenenä me tulemme sitoutumaan koko liiton ja kaikkien kumppanimaiden turvallisuuteen.

– Presidentti Kennedyä mukaillen: me emme aio vain kysyä, mitä Nato voi tehdä meidän puolestamme, vaan kysyä, mitä me voimme tehdä Naton puolesta.

Eurooppa tarvitsee Yhdysvaltoja ja Yhdysvallat myös Eurooppaa, presidentti Niinistö sanoi. Hän päätti puheensa todeten, että epävarmuuden ja jakolinjojen kasvaessa maailmalla entistä lähempi yhteistyö on välttämätöntä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto otti palkinnon New Yorkissa vastaan presidentin puolesta. Tiiviissä puheessaan Haavisto keskittyi lyhyissä kiitossanoissaan tiiviin läntisen yhteistyön tarpeeseen ja tuloksiin Ukrainassa.

Ruotsin väistyvä pääministeri Magdalena Andersson palkittiin tapahtumassa myös Global Citizen -palkinnolla. Hänen puolestaan palkinnon otti vastaan ulkoministeri Ann Linde.

Presidentti Niinistö lensi maanantai-iltana Lontoosta New Yorkiin osallistuakseen YK:n yleiskokouksen korkean tason viikkoon. Niinistö pitää yleiskokouksessa Suomen puheenvuoron tiistaina Suomen aikaa noin kello 19. Paikalla New Yorkissa on Niinistön ja Haaviston lisäksi ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Atlantic Council -ajatushautomon myöntämä palkinto jaetaan nykyisin vuosittain YK:n yleiskokousviikon aikana New Yorkissa. Palkinnolla halutaan antaa tunnustusta henkilöille, jotka ovat antaneet ”poikkeuksellisen ja ainutlaatuisen panoksen transatlanttisten suhteiden vahvistamiseksi”.

Palkinnon saivat tänä vuonna Niinistön ja Anderssonin lisäksi Indonesian presidentti Joko Widodo, hakukonejätti Googlen ja Alphabetin toimitusjohtaja Sundar Pichai, näyttelijä Forest Whitaker sekä aiemmin tänä vuonna surmattu Japanin entinen pääministeri Shinzo Abe.

Niinistö liittyy monien tunnettujen ”maailmankansalaisten” joukkoon. Aikaisemmin palkinnon ovat saaneet esimerkiksi Kanadan pääministeri Justin Trudeau, yhdysvaltalaissenaattori John McCain, Maailman talousfoorumin perustaja Klaus Schwab sekä näyttelijä Robert De Niro.

Global Citizen Awards -tapahtumaan osallistuu vuosittain muun muassa entisiä ja nykyisiä valtionpäämiehiä, YK:n suurlähettiläitä, Yhdysvaltain hallintoa, globaalia yritysjohtoa ja maailmankuuluja artisteja.