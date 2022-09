Ihmisiä kehotetaan suojaan sisätiloihin. Kyseinen kemikaali on nyt varmistunut.

Wärtsilän teollisuusalueella Järvenpäässä on tapahtunut vaarallisen kemikaalin vuoto.

Kemikaalipilvi leviää pelastuslaitoksen mukaan alueelta pääradan suuntaisesti etelään. Pelastuslaitos kehottaa Saunakallion ja Jampan alueen asukkaita suojautumaan sisälle ja sulkemaan ilmastoinnin.

Kaksi henkilöä on altistunut ja viety sairaalaan.

Vuotoa ei ole vielä saatu täysin tukittua ja aiemmin annettu vaaratiedote ja kehotus suojautumisesta sisätiloihin ja ilmastoinnin sulkemisesta oli edelleen voimassa kello kahdeksan jälkeen maanantai-iltana.

Aluksi oli epäselvää, mistä kemikaalista on kyse.

Myöhemmin Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tiedotti, että kemikaali on varmistunut. Kyseessä on yhdistelmä, jossa on useita vaarallisia aineita: typpihappoa, fluorivetyä ja etikkahappoa.

Hälytys Levysepänkujalle tuli pelastuslaitokselle hieman iltakuuden jälkeen. Paikalle meni yhteensä 14 pelastuslaitoksen yksikköä.

Onnettomuudesta annettiin vaaratiedote noin iltaseitsemän aikaan.