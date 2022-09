Missä on Rasmus, 39? Katosi heinä­kuussa kesken reissun – ”Omaisilla on suuri huoli”

Syy Rasmus Palosaaren katoamiseen ei ole selvinnyt.

Rasmus Palosaari on ollut yli kaksi kuukautta kateissa.

Poliisi pyytää edelleen havaintoja yli kaksi kuukautta kateissa olleesta Rasmus Palosaaresta.

Viimeisin havainto 39-vuotiaasta Palosaaresta on Kollinen-järven liepeiltä Varkaudesta 17. heinäkuuta.

Alueelta löytyi miehen hallussa ollut reppu sekä keltainen takki. Poliisi on etsinyt miestä järvestä ja sen lähialueilta tuloksetta.

– Olemme käyttäneet ruumiskoiraa, mutta koira ei ole reagoinut millään lailla, rikoskomisario, kertoo tutkinnanjohtaja Kimmo Tuulenkari Oulun poliisista.

Palosaari on ollut kirjoilla Kajaanissa. Syy katoamiseen ei ole tiedossa. Mikään ei tällä hetkellä viittaa kuitenkaan rikokseen.

– Hän on ollut reissussa, ja jostain kumman syystä jäänyt puolessa välissä matkaa pois.

– Sitä ihmetellään, mitä on tapahtunut. Omaisilla on suuri huoli läheisestään, Tuulenkari sanoo.

Palosaari on normaalivartaloinen ja noin 170 senttimetriä pitkä. Hänellä on yllään mahdollisesti musta nahkainen lippalakki, mustat silmälasit, tummat farkut, mustat kengät sekä valkoinen t-paita, jonka etupuolella on mustaa tekstiä.

Tiedot ja havainnot Palosaaren liikkeistä voi ilmoittaa poliisin vihjenumeroon 0295 416 194.