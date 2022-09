Suomesta löydettiin kolme uutta kärpäslajia – ovat aiemmin tieteelle tuntemattomia

Löydöt tehtiin vuosina 2018 ja 2021 tehdyissä kartoituksissa.

Suomesta on löydetty kolme kärpäslajia, jotka ovat olleet aiemmin tieteelle tuntemattomia, kertoo Metsähallitus.

Lajilöydökset tehtiin Metsähallituksen vuosina 2018 ja 2021 tekemissä hyönteiskartoituksissa, jonka määritykset valmistuivat tänä vuonna. Uudet lajit löytyivät Hämeenlinnan Evolta, Lieksan Ruunaasta, Ilomantsin Pönttövaarasta ja Kuhmon Ulvinsalosta.

Kartoituksessa on löytynyt myös 15 kärpäslajia, joita ei ole aiemmin tavattu Suomessa. Kartoitukset on tehty osana Metsähallituksen Beetles Life -nimistä hanketta, jossa on tarkoitus kerätä tietoa erityisesti vanhojen metsien ja metsäpaloalueiden lajistosta.