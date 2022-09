Brad Pitt ja Nick Cave ovat ystäviä kuvanveistäjä, taiteilija Thomas Houseagon kanssa.

Näyttelijä Brad Pitt ja muusikko Nick Cave ovat parhaillaan Suomessa Tampereella. He tuovat ensimmäistä kertaa koskaan näytteille omaa taidettaan Sara Hildénin taidemuseossa.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Arvostetun kuvanveistäjän Thomas Houseagon näyttely We with Nick Cave & Brad Pitt avautuu sunnuntaina Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella.

Houseago on tunnettu brittiläis-yhdysvaltalainen taiteilija, jonka ystäväpiiriin Cave ja Pitt kuuluvat. Nyt hänen näyttelyssään on teoksia myös Pittiltä ja Cavelta.

Helsingin Sanomien mukaan koko kolmikko oli paikalla näyttelyn tiedotustilaisuudessa lauantaina.

– Me olemme melkein kymmenen vuotta työstetty, että saamme Thomas Houseagon näyttelyn Suomeen. Se on ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Tämä on meille tosi iso juttu, museonjohtaja Anna Hjorth-Röntynen kertoi Ilta-Sanomille aiemmin lauantaina.

Ilta-Sanomat on saanut runsaasti vinkkejä Caven ja Pittin oleskelusta Tampereella.

Nick Caven vaimo, yrittäjä ja näyttelijä Susie Cave täytti vuosia perjantaina, ja Instagram-tilinsä tarinat-osiossa hän on jakanut kiitokset syntymäpäiväjuhlistaan.

Julkaisu viittaa vahvasti Suomeen, sillä Susie Cave on lisännyt siihen Suomen lipun, ja pöydällä on kukkia Aalto-maljakossa.

– Thank you my beautiful Nick, my sis Bell, TH and BP for making me so happy on my birthday day, lukee tekstissä.

Nimikirjaimet TH ja BP viitannevat Houseagohon ja Brad Pittiin.

Brad Pittin ja Thomas Houseagon tiedetään olevan ystäviä.

Thomas Houseago on syntynyt Ison-Britannian Leedsissä vuonna 1972, mutta hän asuu ja työskentelee Los Angelesissa Yhdysvalloissa.

Nick Cave kertoo blogissaan omistaneensa ystävälleen Thomasille jopa laulun. Cave kertoo, miten sekä hän että hänen taiteilijakollegansa olivat kärsineet luomisen tuskasta.

– Tein Thomasin kanssa sopimuksen. Jos hän maalaisi minulle taulun, minä kirjoittaisin hänelle laulun, Cave kirjoittaa.

Vielä samana iltana Cave kertoo kirjoittaneensa kappaleen White Elephant.

Brad Pittin puolestaan kerrotaan tutustuneen kuvanveistoon Houseagon opastuksella tämän Los Angelesin studiolla.