Tapausta on tutkittu kaikessa hiljaisuudessa kesästä asti. Omistajalle oli jo varattuna aika poliisin kuulusteluun.

Torstaina Joensuun Hammaslahdessa riistakameran kuvaan juossut, ensin afrikkalaiseksi servaaliksi nimetty ja perjantaina savannikissaksi jalostunut kissapeto on ollut Suomen viranomaisten seurannassa alkukesästä lähtien.

Sekä servaali että servaalin ja kotikissan risteymä savannikissa ovat vuonna 2016 voimaan tulleen vieraslajilain tarkoittamia haitallisia vieraslajeja.

Tämä tarkoittaa, että sellaisen pitäminen lemmikkinäkin on kielletty.

Mikä tarkoittaa käytännössä kuolemantuomiota.

– Tutkinta on kesken. Olemme olleet tietoisia asiasta ja selvittely oli käynnissä, mutta toivoimme niin sanotusti viranomaisrauhaa, kertoo luonnonsuojeluasiantuntija Hanna Keski-Karhu Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta.

Viranomainen pelkäsi aihepiirin olevan omiaan kiihdyttämään tunteita.

Oli puhdas sattuma, että savannikissa juoksi Pasi Niittysen riistakameraan kesken juridisen prosessin.

– Servaalit ja niiden risteymät ovat haitallisten vieraslajien listalla, koska ne ovat petoja, jotka eivät kuulu Suomen luontoon. Ne kilpailevat elinympäristöistä, ovat hyviä saalistajia ja saattavat levittää tauteja.

– Kissapetoeläimet ovat olleet listalla 1.1.2016 lähtien, kun laki tuli voimaan. Hallussa pitäminen, kasvatus ja luovuttaminen eteen päin on kielletty, Keski-Karhu kertoo.

Koirasusille myönnettiin – maahantuontia lukuun ottamatta – siirtymäaika, joka päättyi kesäkuussa 2019.

Lakia valvoo ely-keskus.

– Ely-keskus voi kehottaa omistajaa, ettei (eläintä) saa pitää hallussa. Loppuviimein se tarkoittaa käytännössä, että jos omistaja ei noudata kehotusta, ne määrätään hävitettäviksi.

Olennaista on ensin tietää, mistä eläimestä on kysymys. Keski-Karhun mukaan geneettinen testaaminen on hankalaa, koska käytössä ei ole vertailuaineistoa.

– Nyt voidaan miettiä, millaisen näytön saamme ilman testausta.

Onko epäselvyyttä, että kyseessä ei olisi savannikissa, jos omistaja itse kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa omistavansa sellaisia?

– Niin.

Eli joudutte kehottamaan häntä lopettamaan ne?

– Aivan, sehän tässä on. Tämä on ollut poliisin selvittelyssä.

Mikä on poliisin rooli?

– Me voimme mennä vieraslajien tiimoilta vain kasvattamoihin ja tarhoihin, emme ihmisten koteihin.

Alun perin ely-keskus sai tietää Joensuun savannikissoista valvontaeläinlääkäriltä. Eläinlääkäri oli käynyt naisen luona.

Elettiin alkukesää. Tämän jälkeen myös poliisi on tehnyt vierailuita.

– Aktiivista keskustelua on käyty.

Seuraavaksi asian selvittely jatkuu poliisikuulustelussa, jolle oli määrätty aika jo ennen kuin riistakamerakuva nosti aiheen otsikoihin.

– Kissaeläimillä tämä on ennakkotapaus, Keski-Karhu sanoo.

Koirasudet ovat Suomen viranomaisille tutumpia.

Onko kyseessä vieraslaji silloinkin, jos sitä pidetään kotona lemmikkinä?

– Se nimenomaan on vieraslaji, koska siinä on aina vaara, että se pääsee luontoon tai niitä kasvatetaan aktiivisesti ja geeniperimä säilyy. Ja on tautiriski.

Haastattelussa nainen kertoi Simban karkailleen.

– Aivan. Ja kun ne saattavat lisääntyä kotikissojen kanssa. Yritämme estää, ettei synny hybridikissoja.

– Ihmiset pitävät kesykissojakin vapaana, Keski-Karhu lisää.

Periaatteessa myös afrikanvillikissasta polveutuva kotikissa eli kesykissa on Suomessa vieraslaji, mutta haitalliseksi vieraslajiksi katsotaan vain villiintynyt kissa, joka ottaa kaiken ravintonsa luonnosta.

Keski-Karhun mukaan viranomainen ei voi katsoa asioita sormien läpi, ettei synny kuva, että joku on sallittua jollekin, mutta ei jollekin toiselle.

Simban omistaja kertoi IS:n haastattelussa olevansa Venäjän kansalainen ja saaneensa savannikissat aikanaan lemmikeikseen Venäjältä.

Savannikissoja hänellä on kaksi, leikattu poikakissa Simba ja tyttökissa Inna. Maakuntalehti Karjalainen puhuu jopa kolmesta.

Nainen kertoi tuoneensa savannikissat Suomeen ”aivan virallisesti” ja hänellä on niille ”viralliset rokotustodistukset”.

Venäjällä juridiikka asian tiimoilta on erilainen kuin Suomessa tai sitä ei ole.