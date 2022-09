Erittäin vaarallinen uusi huume leviää Helsingissä – aiheuttaa tuhoisaa epidemiaa

Uusi huumevalmiste tunnetaan katukaupassa nimellä ”contti”.

Yhdysvalloista levinnyt OxyContin-opioidivalmiste aiheuttaa vaarallista riippuvuutta. Uuden huumeen tuntomerkki on Mahdollisena merkkinä foliopalat, joihin on jäänyt mustia viivoja tabletteja kuumennettaessa.

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi useita törkeitä huumausainerikoksia koskevan esitutkinnan.

Tutkinnan keskiössä on pääkaupunkiseudulla levinnyt uusi opioidilääke OxyContin, joka aiheuttaa lyhyessä ajassa hyvin voimakasta riippuvuutta.

Esitutkintakokonaisuus etenee nyt syyteharkintaan.

Pohjois-Amerikassa oksikodonivalmisteista syntyneestä vaarallisesta epidemiasta on uutisoitu ympäri maailman.

Helsingin poliisilaitoksen järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaryhmä on tutkinut tuhansien OxyContin-merkkisten oksikodonivalmisteiden maahantuontia ja levitystä pääkaupunkiseudulla.

Laajaan rikosvyyhtiin liittyy myös muita huumeita. Epäilty rikoshyöty katukaupassa on ollut yli 270 000 euroa.

− Poliisi on takavarikoinut tämän esitutkinnan yhteydessä yli 60 000 euroa käteistä rahaa, noin 1 000 OxyContin-tablettia, kilon amfetamiinia sekä pienempiä määriä muita huumausaineita. Esitutkinnassa on tutkittu kahta eri haaraa, jotka yhdistyvät toisiinsa väliportaan levittäjien kautta, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Toni Uusikivi kertoo.

Opiodiriippuvaiseksi on joutunut ihmisiä sosiaaliseen asemaan, ikään tai sukupuoleen katsomatta.

− Poliisi on myös joutunut tekemään esitutkinnan yhteydessä lastensuojeluilmoituksia vanhempien oksikodonin käytön takia, Uusikivi toteaa.

Riippuvuuden seurauksena käyttäjät ovat joutuneet muun muassa kuluttamaan säästönsä tai myymään omaisuutensa rahoittaakseen huumeen käyttöään. OSa on myös menettänyt työpaikkansa riippuvuudesta takia.

Uuden huumeen käyttäjillä on syntynyt lyhyessä ajassa voimakas riippuvuus.

Jopa 100 euroa kappaleelta maksavaa OxyContinia on jouduttu käyttämään jopa kymmenen kertaa päivässä.

Erityisenä piirteenä esitutkinnassa on selvinnyt OxyContin-tablettien käyttö polttamalla. Mahdollisena merkkinä huumeen käytöstä ovat erilaiset lasiputket ja foliot, joihin jää tumma viiva kun pilleriä kuumennetaan.

Oksikodoni-valmisteista on käytetty käyttäjäkunnassa eri nimityksiä kuten ”contti”, ”oxy” ja ”frogi”.

ESItutkinnan ensimmäisessä haarassa epäillään, että pääkaupunkiseudulla on levitetty suuria määriä amfetamiinia, Subutex-merkkisiä buprenorfiinivalmisteita ja OxyContineita.

Tutkinnassa on selvinnyt, että OxyContin-tabletteja on salakuljetettu Suomeen Virosta . Toisessa tutkintahaarassa poliisi on selvittänyt OxyContin-tablettien laitonta maahantuontia ja levitystä.

Suomessa ei vakituisesti asuvan ulkomaalaispariskunnan epäillään järjestäneen Suomeen useita maahantuontieriä OxyContineita ulkomailta. Poliisi on takavarikoinut pääepäiltyjen hallusta huomattavan määrän opioidivalmistetta sekä käteistä rahaa.

Epäillyt ovat myyneet OxyContin -tabletteja yli 100 euron kappalehintaan. Tavoiteltu rikoshyöty on ollut poliisin mukaan merkittävä. Yksittäisen OxyContin-tabletin hinta Suomen apteekeissa on noin 1,10 euroa.

− Ensimmäisen haaran esitutkinnassa on selvinnyt, että katukauppaan on ehditty levittää kilo amfetamiinia, yli 1 200 OxyContin-tablettia, vähintään 1 700 kappaletta Subutex-tabletteja ja 150 kappaletta ekstaasipillereitä. Katukauppahinnoilla levitykseen päätyneiden huumausaine-erien arvo on yli 190 000 euroa, tutkinnanjohtaja Uusikivi summaa.

Toisen haaran päätekijän epäillään ehtineen tuoda maahan ainakin yli 2 800 OxyContin-tablettia ja myymään niitä tukkukauppiaille kolmenkymmenen euron kappalehinnalla.

Poliisi on tehnyt yhteistyötä sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä kolmannen sektorin kanssa, ettei Yhdysvalloissa valloilla oleva opioidiepidemia pääse valloilleen Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vaarallisuusarvion mukaan oksikodoni on puolisynteettinen opioidi, jota käytetään morfiinin tavoin keskivaikean ja vaikean kivun hoidossa.

Oksikodoni aiheuttaa voimakasta henkistä ja fyysistä riippuvuutta. Sitä voidaan pitää erittäin vaarallisena huumausaineena, koska sen käyttöön liittyy psyykkisen riippuvuuden kehittymisen riski sekä virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara ja voimakkaat vieroitusoireet.

Oksikodonin yliannostus tai oksikodonin ja muiden keskushermostoa lamaavien aineiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa sedaatiota, hengityslamaa, koomaa ja kuoleman.

Tyypillisiä oksikodonivierotusoireita ovat opioidin himo, nenäeritteet ja aivastelu, kyynelvuoto, lihassäryt tai -kouristukset, suoliston kouristukset, pahoinvointi tai oksentelu, ripuli, pupillien laajentuminen, vilunväristykset, sydämentykytys, kohonnut verenpaine, haukottelu ja univaikeudet.