Minkä joensuulainen riistakamera todellisuudessa tallensi? Eläinlääkäri epäilee hybridiksi

Valvontaeläinlääkärin mukaan Joensuun alueella asuvalla henkilöllä on lemmikkinä savannah-kissoja. Hän epäilee, että Joensuun Niittylahdessa havaittu eksoottinen kissaeläin ei ole aito servaali, vaan risteytys, eli hybridi.

Joensuun Niittylahdessa riistakameraan tallentui torstaina harvinainen kissaeläin. Eksoottisen näköisen eläimen metsätiellä havainnut Pasi Kinnunen luuli sitä ensin ilvekseksi. Mutta sen pitkä häntä, solakka olemus ja täplikäs väritys toivat mieleen gepardin.

Korkeasaaresta vahvistettiin torstaina Ilta-Sanomille, että Pohjois-Karjalassa havaittu eläin on Afrikassa pensas- ja ruohoalueilla viihtyvä servaali.

Kyseinen kissapeto on gepardia pienempi ja saalistaa päiväsaikaan muun muassa jyrsijöitä, lintuja ja matelijoita. Myös flamingoja, jäniksiä ja nuoria antilooppeja jahtaavalla eläimellä on pitkät jalat, pitkä kaula ja tarkka kuulo. Servaali on pääasiassa levinnyt Saharan etelänpuoleiseen Afrikkaan lukuun ottamatta mantereen eteläisintä kärkeä. Se on levinnyt lisäksi erillisiin saarekkeisiin Algeriaan ja Marokkoon.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valvontaeläinlääkäri arvioi Ilta-Sanomille, että riistakameraan tallentunut eläin ei kuitenkaan ole aito servaali.

– Pohjois-Karjalan ympäristöterveyden valvontaeläinlääkäri on ollut kesän ajan tietoinen, että Joensuun alueella asuvalla henkilöllä on lemmikkinä savannah cat-kissoja, jotka ulkoilevat vapaasti, valvontaeläinlääkäri Tiia Haukka kertoo.

Savannah tai savannikissa on servaalin ja kesykissan risteytys. Valvontaeläinlääkäri ei usko, että savannah-hybridikissaksikin kutsutusta eläimestä olisi vaaraa ihmiselle.

– Vaaraa ihmiselle en eläimestä usko olevan, mikäli sitä ei väkisin oteta kiinni. Yleisestihän on tiedossa, että kiinniottotilanteessa kesy lemmikkikissakin voi raapia tai purra ihmistä.

Lain mukaan servaalien, hybridikissojen tai esimerkiksi koirasusien maahantuonti, pennuttaminen, myynti ja ympäristöön päästäminen on tänä päivänä kielletty. Lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen kommentoi vuonna 2016 Hämeen Sanomille, että servaaleja on tuotu viime vuosina jonkin verran Suomeen lemmikeiksi. Myös savannah-kissojen suosio on kasvanut. Ennen lain voimaantuloa saatujen lemmikkien pitäminen on sallittua niiden luonnolliseen kuolemaan saakka. Niiden päästäminen luontoon ja lisääntyminen on kuitenkin laissa kiellettyä.

Valvontaeläinlääkäri ei ole viranomaistoimena yrittänyt loukuttaa Pohjois-Karjalassa havaittua hybridieläintä. Haukka kertoo, että paikallinen valvontaeläinlääkäri on tiedottanut Joensuun alueella vapaina ulkoilevista savannah-kissoista ELY-keskusta.