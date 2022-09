Pitää kehitysapua leikata? ”Suomi maksaa vähemmän kuin YK:n tavoite”, ”Tuemme muita maita velaksi”

Pitäisikö Suomen leikata antamaansa kehitysapua? Mats Uotila ja Lauri Lindén pistivät aiheesta kunnon väittelyn pystyyn.

Onko kehitysavun leikkaamisessa järkeä vai ei – näin Lauri Lindénin ja Mats Uotilan väittely eteni.

Lauri Lindén: Kehitysavun leikkaaminen voi oman navan näkökulmasta kuulostaa houkuttelevalta idealta. Mutta mitä jos Suomi olisi se maa, jossa ei olisi infrastruktuuria kouluille ja sairaaloille. Ei puhdasta vettä ja ruuasta pulaa. Me varmasti haluaisimme siinä tilanteessa kansainvälisen yhteisön tukea kasvulle. Se on ihmiskunnan sisäistä solidaarisuutta.

Mats Uotila: Tuo on kaunis ajatus, mutta totuus ei ole noin ruusuinen. Ulkoministeriö myönsi 2021 yli seitsemän miljoonan tuen Etiopian ilmatieteen laitokselle. Sama maa vastusti tänä vuonna Venäjän erottamista YK:n ihmisoikeus­neuvostosta. Tällaisia esimerkkejä on pilvin pimein. Ei roistovaltioita puolusteleville maille pitäisi antaa senttiäkään.

Lauri Lindén: Hallitukset ei ole sama asia, kuin kansalaiset. Joskin olen samaa mieltä, että roistohallitusten tukihanat pitää laittaa kiinni. Samalla köyhien maiden nousu jaloilleen mahdollistaa myös demokratian ja oikeusvaltion vahvistumisen. Järjestelmän hyödyntäjiä on, mutta kehitysavun peruslogiikka on tärkeä.

Mats Uotila: On ongelmallista, että tuemme muita maita velaksi. Suomi on käyttänyt kymmenessä vuodessa liki miljoonan tupakoinnin vähentämiseen Kirgisiassa. Samalla valtiovarainministeri Saarikko on todennut, että ”suomalaisten on varauduttava tinkimään elintasostaan”. Omat asiat pitää hoitaa kuntoon ennen kuin käytetään rahaa toissijaisiin kohteisiin.

Lauri Lindén: Minusta vastakkainasettelu on turha. Suomi on maailman vauraimpia maita. Toki kehitysavun lopettamisella saataisiin roposia jonnekin muualle, mutta toisaalta Suomi maksaa kehitysapua suhteessa bruttokansantuotteeseen jo nyt reilusti vähemmän, kuin YK:n tavoite. Vuonna 2019 osuus oli 0,43 prosenttia BKT:stä. YK:n kuuluisa tavoite on 0,7 prosenttia. Sama tavoite on EU:lla.

Mats Uotila: Ei kyse ole roposista, Suomi käyttää kehitysapuun vuosittain lähes 1,3 miljardia. Olemme Länsi-Euroopan köyhimpiä maita, suomalaisten varallisuus on Portugalin tasoa. Vastakkain­asettelua tarvitaan, koska asiat ovat vastakkain. Ei voi olla niin, että kehitysapu on loputon menoautomatti, josta huonossakaan taloustilanteessa ei voida karsia yhtään.

Lauri Lindén: Ei kehitysavun lopettamisella laitettaisi valtion taloutta kuntoon. Eikä suuret leikkaukset ole realistista jos halutaan sitoutua kehitysyhteistyöhön. Koko järjestelmän lopettaminen ei ole kovin varteenotettavaa, sillä perustuslain ensimmäinen pykälä estää sen. Ja miten se näkyisi Suomen globaalissa vaikutusvallassa? Suuresti, ja sen taloudellisia vaikutuksia voi vain ennakoida.

Mats Uotila: Valtion budjetti on 8 miljardia alijäämäinen. Ei sitä saada tasapainoon millään yksittäisellä toimella. Siksi pitääkin käydä budjetin jokainen osa-alue tiheällä kammalla läpi ja pohtia mihin on varaa. Perustuslaki ei velvoita maksamaan kehitysapua enkä usko, että esimerkiksi tupakkavalistuksen lopettamisen Keski-Aasiassa olisi meille vahingollista.

Lauri Lindén: Perustuslain ensimmäisessä pykälässä velvoitetaan Suomen osallistumista yhteiskuntien kehittämiseen globaalisti. Kehitysyhteistyöstä ei voi leikata ilman seurauksia. Samalla esimerkiksi persujen olisi hyvä muistaa, että vaikka kehitysapu ei yksin ratkaise maailman ongelmia, niin se on muun muassa yksi tehokkaimpia keinoja vähentää pakolaisuutta.

Mats Uotila: Olennainen kysymys on se, että onko itseisarvo käyttää kehitysapuun velaksi yli miljardi vuodessa, kun Suomi on menossa taantumaan? Minusta ei. Oma yhteiskunta on pidettävä kestävällä pohjalla, jotta jatkossakin on mahdollista auttaa muita. Budjetissa ei voi olla kehitysavun kaltaisia koskemattomia pyhiä lehmiä, joita ei voi tarkastella kriittisesti.

Lauri Lindén: Kehitysyhteistyössä on myös kyse siitä, että haluamme näyttää maailmalla olevamme maa, jonka kanssa voi tehdä yhteistyötä. Se tuo myös investointeja. Ymmärrän pointtisi. Mutta toisaalta, jos leikkauslistoja miettii tarpeellisuuden kannalta, voi perustella, että mikään ei ole kehitysapua isompi prioriteetti. Leikkaukset ja niiden kohdistaminen on tässäkin kohtaa arvovalintoja.

Mats Uotila: En näe, että kehitysavusta leikkaaminen vaikuttaisi juurikaan mainitsemiisi asioihin. Hallitus on esimerkiksi alirahoittanut tulevat hyvinvointialueet ja seurauksena palveluista on todennäköisesti säästettävä. Se, että tässä tilanteessa rahaa riittää silti Kirgisian tupakkavalistuksen kaltaisiin menoihin on juurikin arvovalinta, josta olen eri mieltä.

Lauri Lindén: Haluan tässä painottaa, että kehitysyhteistyö on valtava globaali kokonaisuus. Toki Kirgisian tupakka­valistus sellaisenaan voi kuulostaa kyseenalaiselta, mutta sillä on asiantuntijoiden näkökulmasta positiiviset pitkän ajan vaikutukset. Kehitysavun tehtävä onkin tehdä se tarpeettomaksi. Ettei sitä tulevaisuudessa tarvita.