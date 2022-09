Jaanan isä tuupertui tien varteen Vantaalla – auttamaan pysähtynyt ohikulkija löytyi Facebookin kautta

Tuntematon ohikulkija pysähtyi soittamaan apua Jaanan isälle, joka oli tuupertunut kadulle. Apu ei ehtinyt paikalle ajoissa, mutta Jaana alkoi silti etsiä ohikulkijaa Facebookissa.

Viime viikon torstaina puolen viiden aikaan iltapäivällä Jaanan puhelin soi.

– Äiti, sua etsitään, Jaanan tytär sanoi linjan toisessa päässä reissussa olleelle äidilleen.

Jaana ei uskonut, että mitään ikävää olisi voinut sattua. Ensimmäinen ajatus oli, että hänen autolleen on tapahtunut jotakin tai että hän on ajanut niin lujaa, että hurjastelusta on rapsahtanut sakot.

Jaana saapui kotiin yhdentoista jälkeen illalla, jolloin poliisi tuli kertomaan, mitä oli tapahtunut.

Jaanan 77-vuotias yksin asuva isä oli löytynyt tuupertuneena kadulta Vantaan Myyrmäestä. Tuntematon ohikulkija oli löytänyt miehen ja soittanut apua. Hän oli kuitenkin saapunut paikalle liian myöhään, sillä isä oli ehtinyt jo menehtyä.

– Kuvittelin, että isällä oli vain puhelin äänettömällä, vanhempi mies kun oli. Kerran on jo sattunut sellainen tilanne, että hänen puhelimensa oli jäänyt äänettömälle ja lähdimme hänen luokseen keskellä yötä. Kaikki oli kunnossa. Nyt ihmettelin, miksei isä vastaa, ja tapahtui näin, Jaana kertoo.

Jaanan isää auttanut ohikulkija löytyi Facebookin kautta.

Jaana julkaisi sisarensa kanssa 175 000 jäsenen Naistenhuone-ryhmässä Facebookissa tekstin, jossa kerrattiin lyhyesti tapahtumien kulku ja etsittiin tuntematonta ohikulkijaa, joka pysähtyi soittamaan apua.

Etsintäkuulutukseen vastattiin ja Myyrmäki-ryhmässä julkaisun nähnyt auttaja löytyi. Jaana tapaa hänet ensi viikolla. Tällä hetkellä ohikulkijasta on tiedossa vain se, että tapahtuman aikaan hän oli ulkoiluttamassa koiraansa.

– Paikalla oli ilmeisesti ollut pari muutakin ihmistä, mutta halusin saada juuri hänet kiinni, sillä hän oli se, joka soitti apua. Haluan sanoa hänelle, että kiitos, kun välitit, Jaana sanoo.

Isän kuolinsyy ei ole vielä selvillä, sillä ruumiinavauksen tulokset eivät ole vielä tulleet.

Isän poismeno herättää Jaanassa sekavan surullisia tunteita.

– Olen aika hukassa ja on paha olla. Asuin teini-ikäisenä hänen luonaan, kun vanhempani erosivat, joten hän oli minulle tärkeä. Käyn töissä, että saan ajatukseni muualle, mutta aamuisin ja iltaisin itken. Tämä tuli niin puskista, Jaana avaa.

– Jälleennäkemisen ihanassa toivossa. Isä tapasi sanoa niin, ja niin haluan sanoa nyt hänelle, hän päättää.

Jaanan nimi on muutettu.