Omakotitalo alkoi täyttyä savusta – pesukone liekehti kesken pesun

Henkilö ei tule asumaan tässä kämpässä tulevana yönä.

Korsnäsissa omakotitalossa asuva nainen soitti hädissään hätäkeskukseen ja ilmoitti, että hänen kodissaan palaa.

Hän oli yksin kotona, havaitsi savua ja soitti paniikissa hätänumeroon. Hätäkeskus ei saanut häneltä kunnollisia vastauksia kysymyksiin. Niinpä Korsnäsiin suunnisti palomiehiä neljältä eri paloasemalta.

Sammutustehtäviin lähti lopulta kaikkiaan kymmenen pelastusyksikköä. Syntyi kuva suuresta palosta.

– Ei ollut loppujen lopuksi iso palo, päivystävä palomestari tokaisee operaation päätyttyä.

Perillä palomiehet näkivät, että omakotitalon kellari oli täynnä mustaa savua. Savusukeltajat menivät kellariin ja heille paljastui, että savun aiheutti kellarissa rumpsuttava pesukone.

Se oli syttynyt palamaan kesken pesuohjelman.

– Kone ei ollut vielä leimahtanut täyteen liekkiin, mutta liekillä paloi koneen yläosa.

Palossa ei tullut henkilövahinkoja, mutta pesukone on käyttökelvoton.

– Savua, nokea ja hajua on niin paljon, ettei henkilö tule asumaan tässä kämpässä tulevana yönä. Saneeraushommaa tulee rakennukseen.

Pesukone on kymmenisen vuotta vanha, se on parhaillaan paloasemalla tutkittavana. Kone on käytön aikana syttynyt palamaan, mikä viittaa palomestarin mukaan siihen, että siihen on tullut tekninen vika.