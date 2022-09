”Se on riski karju se äijä, mutta vähän oli jo puolikömpelöä.”

Paksu pölli menee siivuiksi lyönnillä kuin lyönnillä, myös huolettomasti yhdellä kädellä kirveestä kiinni pitäen.

Videon sonnimainen klapikone ja mestarihalkoja on Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka.

Suoritusta voi seurata Twitterissä.

Lukashenkan vieressä tuhertavan kaverin hommasta ei tahdo tulla mitään, hyvä kun hän saa terän irti pöllistä seuraavaa yritystä varten.

Pienemmällä miehellä on kirveskin pienempi, nysävartinen. Lukashenkan työväline on kunnioitusta herättävä ja pitkävartinen halkomakirves.

Ennen kuin miehet käyvät pöllien kimppuun, käydään keskustelu, jonka ydinsisältö liittyy lähestyvään talveen: ”Emme anna Euroopan jäätyä, autamme veljiämme, ehkä he auttavat meitä jonakin päivänä.”

Mainitaan Valko-Venäjän naapurimaan Puolan pääministerin ja presidentin nimet.

Pyysimme Suomen kuuluisinta halonhakkaajaa ja klapintekijää Juha Mietoa arvioimaan videolla nähtyjä suorituksia.

– Köykästä touhua, Mieto tuhahtaa.

– Vissiin nuo presidentit ovat tuollaisia, kilpailuhenkisiä, Mieto hymähtää.

Hän muistelee aikaa, jolloin oli itse uusi kansanedustaja ja puhemiehenä toimi eräs Sauli Niinistö, joka oli arvellut, että vaikka ei halonhakkuussa pärjäisikään, klapihommissa hän olisi Mietoa kätevämpi.

Järjestettiin kilpailu Messuhallissa Metsäpäivien yhteydessä.

– Mustajärvi oli Vasemmistoliitosta, Rajamäki ”remareista”, Niinistö ja minä ja kyllä minä haka olin, mutta kätevä oli kyllä nykyinen presidenttikin, vaikka verta tuli, ei kirveellä, mutta joku oksantynkä osui.

Mieto uskoo, ettei Lukashenka ollut ensimmäistä kertaa kirvestä kyyditsemässä.

– Kyllä sen näkee, jotta se on tehnyt sitä ennenkin ja se on riski karju se äijä, mutta vähän oli jo puolikömpelöä.

– Urheilullinen kaveri, vaikka onkin ylimääräistä massaa.

Viereisen kaverin suoritus ei vakuuta Mietoa.

– Löi väärähän paikkahan, aloitti keskeltä.

– Klapin teossa on juuri se, että jos pölkky on iso, kannattaa ottaa reunoilta, että lähtee mukavan jouhevasti menemään ja sehän on silloin kuin lankunpaloja ottaisi.

– Nyt on kirvehelle töitä, Juha Mieto ennakoi.

Niksejä piisaa.

– Jos on oksia, niin lopuksi kun on oksien reunoilta otettu, niin kun keskelle oksaa lyö, se halkeaa kivasti ja kuivaa paremmin.

– Käypä kirves, Mieto arvioi Lukashenkan työvälinettä.

Lukashenka pohtii videolla lähestyvää talvea. Mietoa talvi ei pelota. Klapeja riittää, onhan niitä tehty ”kakarasta asti”.

– Se on mulle intohimo.

Pari vinkkiä Mieto antaa energiansäästöön.

– Olen aika tarkka poika. Ylimääräistä ei polteta vaikka valot on muutettu ”ledihin”.

– Turhia valoja ei kannata pitää eikä sähkösaunaa lämmittää, vaikka yösähkö olisikin halpaa, niin kuka sitä keskellä yötä herää saunomaan.

– Nyt kannattaa olla tarkan markan lähettiläs.

– Nyt on kirvehelle töitä.

Pyysimme Fiskarsia kommentoimaan videota.

Yhtiön viestinä vastasi sähköpostilla:

”Olemme tietoisia videosta. Fiskars Group yrityksenä tai Fiskars brändinä eivät tee minkäänlaista yhteistyötä videolla esiintyvien tahojen kanssa, emmekä ole olleet osallisina videon tuotannossa.”

Videon perusteella näyttää siltä kuin Lukashenkan kirveessä olisi tuttu oranssinvärinen varren pää.

”Emme kommentoi videolla esiintyvää kirvestä.”