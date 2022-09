Saksalaiskenraali varoitti Venäjän toisesta rintamasta ja Suomen rajasta – Pekka Toveri kummastelee

”Yksin Suomi murskaisi Venäjän joukot”, sanoo Yhdysvaltain Euroopan-joukkoja komentanut kenraali vastauksena saksalaiskenraalille.

Saksan puolustusvoimien Bundeswehrin kenraali Ebehard Zornin lausunto Venäjän armeijan kyvykkyydestä käydä sotaa Euroopassa herättää ihmetystä maailmalla. Zorn sanoo saksalaisen Focus-aikakauslehden haastattelussa, että Venäjä pystyisi avaamaan toisen rintaman Euroopassa.

– Kaliningrad, Itämeri, Suomen raja, Georgia, Moldova... Vaihtoehtoja on useita. Putinilla on kyky siihen. Vaikka 60 prosenttia Venäjän maavoimista olisi sidottu Ukrainaan, maavoimilla ja etenkin Venäjän laivastolla ja ilmavoimilla on edelleen käyttämättömiä resursseja. Jos Putin määrää yleisen liikekannallepanon, hänellä ei ole edes henkilöstöongelmia.

Zorn sanoi jo elokuun lopussa uutistoimisto Reutersille, että Venäjä pystyy avaamaan toisen rintaman Euroopassa, jos se niin haluaa. Mikään ei viittaa siihen, että Venäjä olisi aikeissa hyökätä Suomeen. Venäjä on joutunut siirtämään joukkoja ja kalustoa pois Suomen rajalta.

Saksalaiskenraalin lausunto on ehtinyt herättää runsaasti ihmetystä sosiaalisessa mediassa. Suomessa pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri kirjoitti näkemyksestään kenraalin lausuntoon Twitterissä torstaina.

– Todella erikoinen arvio. Moldova ehkä, mutta miksi Venäjä sitoisi vähäisiä voimiaan Suomen suuntaan, missä olisi vastassa vahva puolustus?

Myös muualla kuin Suomessa kenraalin ulostuloa on ihmetelty. Tulitukea Toveri saa muun muassa Yhdysvaltojen entiseltä Euroopan-joukkojen komentajalta, kenraaliluutnantti Frederick ”Ben” Hodgesilta. Hodges tyrmää twiitissä saksalaiskenraalin arvion Venäjän kyvykkyydestä.

– Tyrmäävän huono analyysi Venäjän kyvyistä. Valitettavasti se heijastelee Saksan ”eliitin” ajattelua. Yksin Suomi murskaisi Venäjän joukot. Puola ja Liettua tukahduttaisivat Kaliningradin viikossa. Venäjän laivasto piileskelee Krimin takana, vaikka Ukrainalla ei ole laivastoa, hän kirjoittaa.

Hodges toimi Euroopan-joukkojen komentajana vuosina 2014–2017.

Toinen entinen Yhdysvaltojen Euroopan-joukkojen komentaja kenraaliluutnantti Mark Hertling ei ole omassa ulostulossaan aivan yhtä suorasanainen kuin Hodges. Hertling kirjoittaa, että toisen rintaman avaaminen on ollut huolenaihe koko sodan ajan, mutta järkevää se ei tällä hetkellä olisi.

– Tiedän, että tätä saksalaista kenraalia tylytetään, mutta se (toisen rintaman avaaminen) on huolenaihe. On ollut koko sodan ajan. Olisi todella typerää, jos Venäjä tekisi sen nyt.

Hertling johti Yhdysvaltojen joukkoja Euroopassa vuosina 2011–2012.

Haastattelussa Zorn sanoo myös, että ei ole nähnyt todellista ukrainalaisten vastahyökkäystä.

– Olen varovainen käsitteiden kanssa.

Hän sanoo, että Ukraina saattaa pystyä parhaimmillaan vastaiskuihin, joilla saa takaisin pieniä alueita, mutta joilla ei Venäjää ei pakoteta vetäytymään laajalla rintamalla.

Hän kuitenkin myöntää, että Ukrainan armeija toimii viisaasti, suorittaa operaatioita itsevarmasti ja joustavasti.

Sosiaalisessa mediassa on pohdittu, seuraako saksalaiskenraali uutisointia Ukrainasta. Ukrainan vastahyökkäys alkoi edetä toden teolla noin viikko sitten. On arvioitu, että Ukraina olisi vallannut muutamassa päivässä takaisin suuremman maa-alueen kuin Venäjä sodan alkamisen jälkeen. Ukraina on saavuttanut voittoja muun muassa Harkovassa.

Asiantuntijat ovat myös arvioineet, että Venäjä on menettänyt sodassa merkittävän osan vahvuudestaan.

– Ilmeisesti Venäjältä puuttuu jalkaväkeä, osastot ovat joko vajaavahvuisia tai siten niitä on liian vähän. Venäläisillä vaikuttaa olevan todella ohut miehitys etulinjassa monessa paikassa, Ukrainan sodan tilannekarttapalvelun ylläpitäjä Emil Kastehelmi kertoi Ilta-Sanomille viime viikolla.