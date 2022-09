Finnairin kone yritti matkaa Seattleen kahdesti – sitkeä ongelma toi koneen toistamiseen takaisin Helsinkiin

Finnairin keskiviikkoinen lento Seattleen jouduttiin lopulta perumaan kokonaan.

Finnairin eilinen lento AY33 Seattleen joutui palaamaan kaksi kertaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle ilmastointivian takia. Lennon alkuperäinen lähtöaika oli keskiviikkona 14.9. kello 14.55.

Lento lähti aikataulussa, mutta se joutui palaamaan takaisin Helsinki-Vantaan lentokentälle hieman kello 19 jälkeen, sillä koneen ilmastointi ei toiminut normaalisti. Paluun jälkeen koneen ilmastointi huollettiin ja tarkistettiin.

Kone pääsi uudelleen liikkeelle hieman kello 20 jälkeen. Ilmastointi oli kuitenkin rikkoutunut uudelleen, eikä sitä saatu toimimaan tarvittavalla tavalla.

Kone palasi uudelleen Helsinki-Vantaan lentokentälle hieman ennen kello 23 ja sen jälkeen lento peruttiin kokonaan.

Matkustajat on Finnairin mukaan pyritty ohjaamaan uusille lennoille.

– Kaikki asiakkaat on pyritty reitittämään uudelleen. Osa on päässyt jo matkaan jonkun toisen kentän kautta, osa on siirretty seuraavalle lennolle, Finnairin viestintäpäällikkö Suvi Aaltonen kommentoi.

Aaltosen mukaan Finnairin kone toimitetaan teknisen huollon tarkistettavaksi tarvittavia huoltotoimenpiteitä varten.

Aaltonen painottaa, ettei ilmastoinnin toimimattomuus aiheuttanut matkustajille vaaraa.

– Ilmastointi on tärkeä matkustusmukavuuden takia. Ahtaassa koneessa käy epämiellyttäväksi, jos se ei toimi. Minkäänlaista vaaratilannetta tai turvallisuusriskiä ei ollut.