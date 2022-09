Juvan paljusurmasta epäilty mies ja uhri jäivät juhlien jälkeen kahden – mitä sitten tapahtui?

”Meillekin on ihan auki, että mistä on ollut kysymys”, jutun tutkinnanjohtaja sanoo.

Mitä juvalaisen omakotitalon pihalla tapahtui lauantaina 27. elokuuta? Siitä poliisi ottaa edelleen selkoa.

Harvinainen henkirikosepäily paljastui, kun nelikymppinen paikkakuntalainen voimailuharrastaja löytyi pienestä puhallettavasta paljusta istuma-asennossa kuolleena.

Epäillyn henkirikoksen motiivi on yhä mysteeri. Tutkinnanjohtaja Timo Häkkisen mukaan poliisin ja epäillyn näkökannat tapahtumista ”hivenen eroavat toisistaan”.

– Meillekin on ihan auki, että mistä on ollut kysymys. Epäilty ei mielestään ole osallinen asiaan, vaan kyse on ollut tapaturmasta. Meidän on tietenkin selvitettävä asia, Häkkinen sanoo.

Taposta epäiltynä on yhä vangittuna 35-vuotias mies. Hän asuu talossa, jonka pihalta ruumis löytyi. Poliisin mukaan mies on eroavaisista näkemyksistä huolimatta ollut yhteistyökykyinen asian selvittämisessä.

Tutkinnanjohtaja jättää tässä vaiheessa kommentoimatta, millaiset välit epäillyllä ja uhrilla on aiemmin ollut.

IS:n tietojen mukaan miehiä on yhdistänyt ainakin voimailuharrastus.

Henkirikoksesta epäilty mies vangittiin elokuun viimeisenä päivänä todennäköisin syin taposta epäiltynä. IS:n selvityksen perusteella häntä ei ole ainakaan viimeisten 10 vuoden aikana tuomittu rikoksista Suomessa.

Virkavallan käsityksen mukaan omakotitalolla oli aiemmin vietetty isomman porukan kesäjuhlia, mutta miehen kuolinhetkellä epäilty ja uhri olivat jääneet kahden paikalle.

Poliisit ja ensihoitajat saapuivat talolle ilta-aikaan. Heidät oli hälyttänyt paikalle ulkopuolinen henkilö, joka oli havainnut miehen paljussa elottoman oloisena.

Tutkinnanjohtaja ei kommentoi, kuinka kauan miehen epäillään olleen kuolleena ennen poliisin saapumista.

– Tutkinnassa odotetaan, että saisimme teknistä näyttöä kasaan ja pääsisimme sen puoleen eteenpäin. Tämä on nyt vähän valitettavaa odottelua.

Paljun pohjalla oli vettä vain muutamia kymmeniä senttejä. Uhrin ylävartalo ei ollut veden varassa. Miehessä oli myös mahdollisia ulkoisen väkivallan merkkejä.

Poliisi epäilee, että mies hukutettiin paljuun.

Syytteennoston määräpäivä on ensi vuoden tammikuun alussa.