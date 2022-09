Kaupungin alueella elää arviolta 800 liito-oravaa. Kaupunkiliito-oravien käytöstä on tutkittu asentamalla niille radiopantoja.

Kuvassa on Korkeasaareen tuotu orpo liito-oravapoikanen, joka vapautettiin luontoon vuonna 2020.

Espoon Friisilään rakennettiin ilmasilta liito-oraville, kertoo Länsiväylä. Ilmasillan on tarkoitus mahdollistaa liito-oraville turvallinen reitti Länsiväylän yli.

Espoossa asuu kaupungin verkkosivujen mukaan 800 liito-oravaa.

Käytännössä ilmasilta tarkoittaa maahan pystytettyjä hyppytolppia, joiden päässä on poikittain kaksi puolapuuta.

Espoon kaupungin ympäristöasiantuntija Laura Lundgren sanoo Länsiväylälle, että ilmasilta on kokeilu, eikä ole varmuutta, alkavatko liito-oravat käyttää siltaa. Ilmasillan lisäksi Länsiväylän ja Kuitinmäentien varrelle istutetaan puita, joiden toivotaan muodostavan hyppyväylän teiden ylitse. Hyppytolpat ja istutukset maksoivat yli 200 000 euroa.

Espoon kaupunki on mukana Euroopan unionin rahoittamassa Liito-orava-life-hankkeessa, jonka tarkoitus on parantaa liito-oravan suojelua. Liito-orava on uhanalainen laji.

Espoossa on tehty liito-oravien radioseurantaa vuonna 2013 Matinkylän alueella ja vuosina 2019–2020 Tapiolan ja Mankkaan alueella.

Seurannalla on pyritty saamaan tietoa liito-oravien elinpiireistä ja liikkumisesta kaupunkiympäristössä.

Ensimmäisessä tutkimuksessa seitsemälle ja toisessa tutkimuksessa kymmenelle liito-oravalle asennettiin radiopanta, minkä lisäksi liito-oravien liikkeitä seurattiin maastokäynneillä.

Tutkimuksen mukaan liito-oravat elävät kaupunkialueella verrattain pienellä alueella. Jo vuonna 2013 havaittiin, että ainakin yksi liito-orava ylitti Länsiväylän kaksi kertaa, ja sama ilmiö havaittiin myöhemmässä tutkimuksessa.

– Vaikka liito-oravien elinpiirit olivat keskimäärin pieniä, oli joukossa yksi hurjapää, joka liikkui muita laajemmalla alueella ja ylitti vilkkaasti liikennöidyn Länsiväylän kahteen kertaan. Tähän vaaditaan sangen pitkä liito, sillä Länsiväylä on ylityskohdassa lähes 60 metriä leveä, todetaan tutkimuksen tuloksissa.

Liito-oravien hyppytolppia on myös muualla Suomessa.