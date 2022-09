Sateet vyöryvät nyt Suomeen – Lappiin luvataan jo ensilunta

Sää alkaa viilentyä koko maassa.

Ensilumi on mahdollinen Saana-tunturin laella. Kuva vuodelta 2018.

Kesä on tuskin ohi ja etelässä sadonkorjuu on vielä kesken, kun jo talven ensi merkit saapuvat.

Lapin pohjoisimmissa osissa saattaa keskiviikkona sataa ensilumi, kertoo Ilmatieteen laitos.

Lunta saatetaan saada aivan maan pohjoisosissa.

– Käsivarressa Kilpisjärven seudulla ja päälaen Lapissa voi keskiviikkona aamulla ja päivällä sataa lunta jopa mitattavaksi asti. Lumi kyllä sulaa pois, koska maa on lämmin ja jatkoksi on tulossa vesisateita, kertoo päivystävä meteorologi Mikko Laine Ilmatieteen laitokselta.

Myös Forecan meteorologi Kristian Roine sanoo, että ensilumi on mahdollinen, mutta jos lunta sataa, sataa sitä hänen ennusteensa mukaan ainoastaan Saana-tunturin laella.

– Ei sitä sen suuremmalla alueella pitäisi tulla. Muualla Pohjois-Lapissa lämpötila on selvästi plussalla, Roine sanoo.

Ensilumelle on olemassa oma määritelmänsä. Forecan mukaan ensilumen katsotaan sataneen, kun maassa on ensimmäisen kerran ehjä, vähintään sentin paksuinen lumikerros aamulla. Kesäaikana mittausaika on kello yhdeksältä aamulla ja talvella kello kahdeksalta.

Ensilumi sataa yleensä ensimmäisenä Lapin pohjoisille tuntureille, ja se saattaa Ilmatieteen laitoksen mukaan sataa jo elo–syyskuussa.

Pysyvä lumipeite tulee keskimäärin 1–2 kuukauden viipeellä ensilumen ajankohdasta. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan ensilumi satoi vuosien 1991–2020 mittausten perusteella Helsinkiin marraskuun puolenvälin jälkeen ja Sodankylään lokakuun puolenvälin tienoilla.

Kuluvan viikon sää on muuttumassa ylipäätään sateiseksi koko maassa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Vaikka talvea ei ole vielä luvassa, syksy ja sateet vyöryvät kovaa vauhtia.

Lännestä on saapumassa matalapaine, joka jää Suomen ylle loppuviikoksi. Runsaimmillaan sateet ovat keskiviikkona.

Koko loppuviikon aikana sataa yhteensä 15–30 millimetriä, Lapissa mahdollisesti jopa 40. Laineen mukaan päivälämpötilat ovat yleisesti 10–15 astetta, Lapissa jäädään alle 10 asteen.

Forecan päivystävä meteorologi Kristian Roine sanoo, että Suomeen saapuu keskiviikkona lännestä erittäin hitaasti liikkuva matalapaine, joka tuo mukanaan paikoittain voimakkaita sateita. Runsaimmillaan sateet ovat keskiviikkona, mutta käytännössä loppuviikon ajan koko Suomessa sataa.

– Matalapaine pyörii Suomen päällä koko loppuviikon pikkuhiljaa heiketen eli vähintään sadekuuroja on tiedossa koko maahan.

Koko loppuviikon aikana sataa yhteensä 15–30 millimetriä, Lapissa mahdollisesti jopa 40. Sateet saattavat jatkua osassa maata vielä ensi viikon maanantaina ja tiistaina.

Hiljalleen myös lämmin syksyinen sää saa väistyä toden teolla. Roine sanoo, että Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila on loppuviikon ajan 10–14 astetta. Lapissa on viileämpää.

– Pohjoisimmassa Lapissa jäädään päivisinkin alle viiden asteen, ainakin keskiviikkona.

Torstaina myös Pohjois-Lapissa lämpötilaa nousee lähelle kymmentä astetta.

– Lämpötila on aika tasainen koko maassa.

Hän sanoo, että ensi viikolla sää alkaa viilentyy edelleen