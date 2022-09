Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa Twitterissä etsivänsä Kirkkonummella vuonna 1951 syntynyttä miestä.

Poliisin mukaan mies on hoikka, ja hänellä on vähän partaa. Yllään hänellä on tummanvihreä takki ja harmaat housut.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.