Reijo Ruokasen kolumni: Tyhmästä ei tule miljonääriä

Osalle käy pyramidihuijauksissa hyvin: he häviävät vain muutamia satasia, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Reijo Ruokanen.

”Haluatko olla perheesi ensimmäinen miljonääri?”

Aika moni haluaa ja jatkaa lukemista.

”Aloita sijoittaminen ja treidaaminen. Droppaa sun IG ja autan sua aloittamaan.”

Näin uusi verkostomarkkinointiyhteisö markkinoi jäsenyyttä Tiktok-videopalvelussa, ja moni käy pyydykseen. Ei kannattaisi. Kenestäkään ei tule miljonääriä tuon yhteisön ansiosta, paitsi yhteisön perustajista. Sillä tavoin toimii pyramidihuijaus.

Viisikymmentä vuotta sitten Holiday Magic -kosmetiikkayhtiö toi pyramidihuijauksen laajassa mitassa myös Suomeen. Rikastumisen piti odottaa oven takana. Aluksi piti tietysti ostaa itselleen aloituspakkaus ja sitten myydä tuotteet. Suurin tili oli luvassa hänelle, joka hankki lisää myyjiä organisaatioon. Se oli oikeastaan ainoa tapa tienata.

Toimintatapa oli samanlainen kuin ketjukirjeissä, joita meilläkin oli liikkunut jo 50-luvulta lähtien. Oikeuskohtelu oli suurin piirtein samanlainen. Tuomioita tuli. Tuli vararikkojakin. Jossain kaukana Holiday Magicin perustaja, amerikkalainen William Penn Patrick kääri satojen miljoonien dollareiden omaisuuden.

Hän menehtyi 43-vuotiaana vuonna 1973 ohjaamansa lentokoneen maahansyöksyssä. Kyydissään hänellä oli Suomen Holiday Magicin johtaja, 30-vuotias Christian Hägert, joka myös sai surmansa.

Kosmetiikan jälkeen Suomessa on tehty ja menetetty pyramidirahaa ainakin luontaistuotteilla, pesuaineilla, kryptovaluutoilla ja ties millä. Tunnetuin kotimainen huijaus lienee Wincapita, joka loi itsestään kuvan sijoitusklubina, mutta oikeasti rahaa tuli vain uusilta jäseniltä. Wincapita kaatui 2008.

Samana vuonna meni nurin myös amerikkalaisen Bernie Madoffin sijoitusrahasto, jota pidetään maailman suurimpana pyramidihuijauksena. Sijoittajien menetykset olivat lähes 50 miljardia dollaria. Pieni osa rahoista saatiin toki myöhemmin takaisin.

Pyramidihuijauksia yhdistää lupaus helposta rahasta, korkeista tuotoista ilman erityistä työtä tai osaamista. Houkutus on niin suuri, että moni lähtee mukaan, vaikka varoitusvalot hohtaisivat punaisena pään sisällä.

Osalle käy hyvin. Heidän tappionsa on vain muutamia satasia. Toiset houkuttelevat mukaan ystäviään ja perheenjäseniään. He menettävät rahojensa lisäksi todennäköisesti ainakin osan tärkeistä ihmissuhteistaan. Jotkut sijoittavat kaikki rahansa ja ottavat vielä lainaa päälle. Heille herääminen todellisuuteen lienee kivuliain, kun pahimmillaan koti on menossa alta eikä kukaan enää vastaa soittoihin eikä viesteihin.

Mitään kunnon keinoa pyramidihuijausten estämiseksi ei ole. Tehokkainta lienee valistus, eikä sekään ole kovin tehokasta, kuten historia odottaa.

Voi meitä ahneita typeryksiä.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.