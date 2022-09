Poliisi selvittää, minkä ikäisiä epäillyt tekijät ovat.

Poliisi tutkii Lappeenrannassa tapausta, jossa poika ruiskutti pullosta bensaa kahden alle nuoren tytön päälle ja yrittänyt sytyttää sytkärin tyttöjen lähellä. Asiasta uutisoivat Yle ja Etelä-Saimaa.

Epäilty törkeä pahoinpitelyn yritys tapahtui Lauritsalan koulun vieressä olevassa puistossa maanantai-iltana noin kello 19.20. Epäiltyjen ikä ei ole toistaiseksi poliisin tiedossa.

– Tutkinta on vielä alkuvaiheessa. Seuraavaksi selvitämme, onko asianosaisissa henkilöitä, jotka ovat rikosoikeudellisessa vastuussa, rikosylikonstaapeli Antti Kaipia sanoo Ylelle.

Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa.

Kaipian mukaan tapauksen taustalla on pidempään jatkunutta kiusaamista.

Etelä-Saimaan mukaan Facebookin Lappeenranta-ryhmässä käydyn keskustelun perusteella molemmat tytöt ovat alle 15-vuotiaita. Tiistai-iltana kirjoitusta ei enää löytynyt ryhmästä.

Alle 15-vuotiaiden tekemät henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä on kasvanut viime vuosien aikana. Poliisissa tehdyn selvityksen mukaan nuorten väkivaltarikollisuus on kasvanut niin kaupunkimaisissa, taajaan asutuissa kuin maaseutumaisissa kunnissa.

Esimerkiksi Lounais-Suomessa rikosten määrä on yli kolminkertaistunut kahdeksan vuoden aikana. Varsinais-Suomessa alle 15-vuotiaiden tekemien pahoinpitelyjen määrä on yli nelinkertaistunut. Satakunnassa määrä on kaksinkertaistunut.

Poliisin maaliskuussa julkaiseman selvityksen mukaan lukumäärällisesti eniten on kasvanut perusmuotoisten pahoinpitelyjen määrä. Prosentuaalisesti eniten kasvua on ollut törkeissä ryöstöissä, henkirikoksissa ja henkirikosten yrityksissä.

Pääkaupunkiseudulla katujengeissä on kymmeniä alle 15-vuotiaita nuoria, jotka ovat syyllistyneet vakaviin väkivallantekoihin.

– Siellä on ihan törkeitä pahoinpitelyitä, pahoinpitelyitä, hypitään toisen pään päällä, hypitään toisen päällä, viilletään puukolla, tökätään puukolla, lyödään jollain astalolla, potkitaan sekä hakataan, komisario Hannu Väänänen Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta sanoi helmikuussa Ilta-Sanomille.

Maaliskuussa Oulun poliisilaitoksen rikoskomisario Irmeli Korhonen sanoi Ilta-Sanomille, että osaltaan nuorten väkivaltarikollisuuden kasvu voi selittyä sillä, että rikoksista ilmoitetaan herkemmin poliisille.

Vuonna 2015 lainsäädäntöä muutettiin niin, että tiettyjen viranomaisten pitää ilmoittaa poliisilla aina perusmuotoisesta pahoinpitelystä tai vakavammasta väkivallasta.

– Esimerkiksi koulujen henkilökunta ei ala itse arvioida, onko kyse lievästä vai perusmuotoisesta pahoinpitelystä, jolloin he ilmoittavat poliisille kaikenlaiset pahoinpitelyt, Korhonen sanoi.