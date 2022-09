Wilmasta vuoti oppilaiden tietoja

Vuodon aiheuttanut virhe havaittiin elokuussa ja se on korjattu. Varmuuden vuoksi sovellusta ylläpitävä Visma esti kolmannen osapuolen pääsyn tietoihinsa.

Wilma on koulujen käytössä oleva viestintäjärjestelmä.

Koulujen käytössä olevasta Wilma-tietojärjestelmästä on vuotanut oppilaiden tietoja, kertoo Wilmaa ylläpitävä Visma Enterprise Oy. Elokuun lopussa Vismalle selvisi, että kolmannen osapuolen kehittämän epävirallisen Wilma-sovelluksen käyttäjät pääsivät näkemään myös opetusryhmän muiden oppilaiden nimet.

Nimet näkyivät Wilman rajapinnassa havaitun teknisen virheen takia.

Kaupunkien ja Visman välinen sopimus ei mahdollista henkilötietojen luovuttamista kolmansille osapuolille eli esimerkiksi epävirallisten sovellusten kehittäjille.

Yle kertoo, että esimerkiksi Kuopiossa Wilma plus -sovellusta käytti noin sata oppilasta. Kuopion kaupunki teki tapahtuneesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle. Visman mukaan epävirallisia sovelluksia on käyttänyt hyvin pieni määrä Wilman käyttäjistä.

Wilma plus on kolmannen osapuolen kehittämä sovellus, jossa on enemmän ominaisuuksia kuin virallisessa Wilmassa. Sovellusta ovat voineet käyttää niin oppilaat, vanhemmat kuin koulun henkilökuntakin.

Maanantaihin asti Wilmaa pystyi käyttämään myös muilla epävirallisilla sovelluksilla. Jotta epäviralliset sovellukset toimivat, ne tarvitsevat pääsyn Wilman rajapintaan eli ne ovat voineet hakea tietoa ohjelmistosta, kuten Wilmasta.

Visma kertoo, että virhe sen rajapinnassa on korjattu, mutta varotoimenpiteenä yhtiö poisti maanantaina 12. syyskuuta kolmansien osapuolten pääsyn rajapintaansa. Käytännössä se tarkoittaa, että esimerkiksi Wilma plus -sovelluksen lisätoiminnot eivät jatkossa toimi.

– Kuntien ymmärrettävän päätöksen johdosta joudumme muuttamaan lisätoimintoja ja sovelluslogiikkaa. Mobiilisovelluksen lisätoimintoja ei ole mahdollista jatkaa, jonka vuoksi sammutamme ne siihen saakka, kunnes olemme suunnitelleet niille uuden toteutustavan, Wilma plus kertoo tiedotteessa.

Epävirallisten Wilma-sovellusten käyttäjät eivät voi jatkossa nähdä sovelluksessa mitään, mitä he eivät näkisi virallisessa Wilma-sovelluksessa.

Wilma Plus kertoo, että se poistaa 30. syyskuuta tiedot niistä käyttäjistä, jotka ovat käyttäneet sovelluksen lisätoimintoja.