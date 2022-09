Poliisi epäilee: 12 autiotaloa on sytytetty tahallaan tuleen Pirkanmaalla – ”Eivät ne itsestään syty”

Sisä-Suomen poliisin tutkinnanjohtajan mukaan osa rakennuksista on palanut kivijalkaan saakka.

Poliisi epäilee, että useita autiotaloja on sytytetty tahallaan palamaan Pirkanmaalla.

Sisä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa, että poliisin ja pelastuslaitoksen tietoon on elo–syyskuussa tullut poikkeuksellisen paljon ilmoituksia tulipaloista autioissa rakennuksissa. Poliisin mukaan rakennuspaloissa on viitteitä siitä, että ne on sytytetty palamaan tarkoituksella.

– Suurimmassa osassa tapauksista on kysymys autiotaloista, joissa normaalisti ihminen ei asustele. Eivät ne itsestään syty palamaan, vaan tarvitaan vähän apua, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lassi Suoranta kertoo STT:lle.

Hänen mukaansa osassa rakennuksista ei ollut sähköjä lainkaan. Jotkut rakennuksista olivat hänen mukaansa palaneet kivijalkaan saakka.

Tällä hetkellä poliisilla on avoinna kahdentoista eri palopaikan tutkinta, ja tapauksista neljä on viime viikonlopulta. Tulipaloja tutkitaan törkeinä vahingontekoina ja vahingontekoina. Paloista neljä on tapahtunut Tampereella, kolme Kangasalla ja kaksi Lempäälässä. Lisäksi tahallisia rakennuspaloja epäillään sytytetyn Akaan Viialassa, Punkalaitumella ja Urjalassa.

Tutkinnanjohtaja Suoranta ei toistaiseksi kommentoi sitä, onko poliisilla epäiltyjä.

Mahdollisista tutkintaa helpottavista havainnoista voi kertoa poliisille osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi