Monimiljonääri Kirsti Paakkanen jätti sukunsa ilman perintöä – nyt omainen taistelee miljoonista oikeudessa

Miljonääri Kirsti Paakkasen perintöriita paisuu.

92-vuotiaana kuolleen Marimekko-miljonäärin Kirsti Paakkasen perinnönjaossa on tapahtunut uusi käänne.

Paakkasen siskontytär Regina Paanala vaatii oikeusteitse, että Paakkasen laatimat testamentit ovat pätemättömiä ja tehottomia.

Paakkanen testamenttasi omaisuutensa säätiölleen, eivätkä perilliset saisi sen perusteella euroakaan. Oikeuteen jätetyistä papereista käy ilmi, että kukaan 11 perillisestä ei ole hyväksynyt Paakkasen testamentteja.

Nyt Paanala vaatii, että omaisuus jaetaan perintökaaren mukaisesti. Koska Paakkasella ei ollut omia lapsia, perintö menisi perintökaaren mukaisesti hänen sisarustensa jälkeläisille. Paanala on yksi perillisistä. Paanala pitää mahdollisena, että myös muut perilliset yhtyisivät hänen nostamaansa kanteeseen.

Paanala ei halunnut kommentoida oikeuskanteensa sisältöä IS:lle.

Paanalan mukaan Paakkanen muutti mieltään testamentin sisällöstä sen laatimisen jälkeen, eikä se olisi sen takia pätevä. Paakkanen laati testamentin syyskuussa 2015, ja sitä täydennettiin elokuussa 2020.

Paakkanen jätti jälkeensä säätiön lisäksi pörssi- ja sijoitusyhtiöt. Suurin osa Paakkasen omaisuudesta on vuonna 1992 perustetussa Workidea Oy:ssä. Vuonna 2020 sijoitusalan yhtiön kassa oli 35,3 miljoonaa euroa. Yhtiöiden lisäksi Paakkanen omisti arvokiinteistöt Espoon Westendissä ja Nizzassa Ranskassa.

Testamentin mukaan perinnön piti mennä säätiölle, jonka ensisijaisena tarkoituksena on muun muassa taideteollisuuden, taloustieteiden sekä suomalaisen muotoilun kehittäminen.

2017 julkaistussa, Ilpo Kokkilan elämästä kertovassa kirjassa Paakkanen ilmoitti kuitenkin testamentanneensa kaiken omaisuutensa ”Suomen lahjakkaille lapsille”. Testamentissa mainitun säätiön säännöissä ei puhuttu mitään Suomen lapsista, ja Paanalan mukaan tämä osaltaan todistaa Paakkasen muuttuneesta testamenttitahdosta.

Lokakuussa 2017 Paakkanen antoi lehtihaastattelun, jossa hän tarkensi kirjan väitteitä.

Paakkasen mukaan kirjassa kuvailtu testamentti oli hänen unelmansa ja haaveensa, ja se oli jo ”henkisesti valmis”. Paakkanen ei kuitenkaan käytännössä tehnyt lapsille suunnattua testamenttia, vaikka se oli lehtijutun mukaan hänen tarkoituksensa. Paanalan mielestä Paakkasen muuttunut kanta oli selvä.

– Paanala katsoo, että Paakkanen on halunnut nimenomaisesti julkisesti testamenttiasiaa ja testamenttaustahtoaan tuoda esille, ettei aiemmin laadittu testamenttimääräys ole ollut hänen testamenttaustahtonsa enää vuonna 2017, vaan se on peruutettu, Paanalan oikeuteen jättämässä kanteessa kirjoitetaan.

Paanala ja hänen oikeusavustajansa eivät ole pyynnöistä huolimatta saaneet kopiota Paakkasen hallussa olleesta, vuonna 2015 laaditusta testamenttikappaleesta. Jos sitä ei löydy, Paanala pitää selvänä, että Paakkanen olisi sen hävittänyt muuttuneen testamenttitahtonsa takia. Testamentin toinen kappale oli erään yrityksen hallussa.

Paanala nostaa kanteessa esiin myös Paakkasen ja tämän ystävän väliset viimeisimmät keskustelut. Myös ne kielivät Paanalan mukaan Paakkasen muuttuneesta testamenttitahdosta.

Kari Miettinen.

Ystävän mukaan Paakkanen oli vielä muutamia kuukausia ennen kuolemaansa häneen yhteydessä testamenttimääräyksestä ja sen laadinnasta. Ystävän mukaan yhteydenotosta ei saanut kertoa Paakkasen pitkäaikaiselle asiainhoitajalle ja testamentissa määrätyn säätiön puheenjohtajalle Kari Miettiselle. Miettinen kuitenkin kuuli naisten keskusteluista.

– (Ystävälle) on tullut sellainen kuva, että Miettinen on suuttunut asiasta. Paakkanen on säikähtänyt tätä ja on perääntynyt aiemmasta suunnitelmastaan testamenttiinsa liittyen, Paanalan kanteessa kirjoitetaan.

Miettinen ei halunnut kommentoida Ilta-Sanomille Paanalan kanteen sisältöä. Väitteessä, jonka mukaan hän olisi suuttunut kuultuaan Paakkasen halusta muuttaa testamentin sisältöä, ei ole hänen mukaansa ”mitään perää”.

Paanala väittää, että vuonna 2020 laaditun täydennystestamentin todistajina oli esteellisiä henkilöitä. Tämän lisäksi Paakkanen oli Paanalan mukaan täydennystestamentin allekirjoituksen aikoihin tilanteessa, jolloin häntä oli helppo painostaa tai johdatella testamenttiasioissa. Paakkanen määräsi täydennystestamentissa, ettei perintöä varten perustettaisi uutta säätiötä, vaan että se menisi hänen nimeään kantavalle säätiölle.

Paanalan jättämä kanne on vireillä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Paakkasen omaiset vastustavat oikeudessa myös Paakkasen asiainhoitajan Kari Miettisen sekä laamanni Juhani Mäkisen määräämistä kuolinpesän pesänselvittäjiksi. Paakkanen oli määrännyt heidät testamentin toimeenpanijoiksi.

Paanala ja hänen miniänsä Elina Jokinen ovat aiemmin sanoneet toivovansa, että pesänselvityksen tekisi Miettisen ja Mäkisen sijaan ”puolueeton taho”.

– Tärkeintä kaikessa on se, että Kirstin omat toiveet toteutuvat.

Paakkanen menehtyi läheistensä ympäröimänä 3. marraskuuta 2021.

Mainosalalla uran tehnyt Paakkanen osti vaikeuksissa olleen vaate- ja tekstiiliyhtiö Marimekon vuonna 1991 Amerilta ja vei yhtiön pörssiin 1999.

Yrittäjäneuvos Paakkanen on saanut kunniatohtorin arvonimen Taideteollisesta korkeakoulusta sekä Helsingin kauppakorkeakoulusta. Hänellä ei ollut lapsia.