Miten Ukrainaan saadaan rauha? Asiantuntijalta yksiselitteinen arvio

Ukrainan vastahyökkäys ei vielä tarkoita, että Venäjä ”häviäisi”.

Ukraina on vallannut takaisin venäläisten miehittämiä alueita sellaista tahtia, että voidaan kysyä, mitä vielä vaaditaan, jotta Ukraina voittaa sodan.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith muistuttaa, että kysymys voittajasta ja häviäjästä ei ole nykypäivänä samanlainen kokonaisuus kuin oli joskus toisen maailmansodan aikana.

Hanna Smith.

Hän miettii skenaariota, josta voitaisiin puhtaasti sanoa, että Venäjä on hävinnyt.

– Silloin se tarkoittaisi, että joukot marssivat Moskovaan ja vaihtavat hallinnon, eli Ukraina marssii Moskovaan ja vangitsee ne, jotka ovat vallassa. Sitten ruvetaan määrittämään rajoja uudelleen.

Hanna Smith kysyy mieluummin, missä kohdin sota loppuu.

Häviääkö Venäjä silloin, kun se menettää kontrollin kaikkiin niihin alueisiin, jotka se miehitti vuonna 2014 Ukrainalta? Venäjä menettäisi silloin Krimin ja Itä-Ukrainan.

Hanna Smith muistuttaa, miten Venäjälle on tullut Ukrainassa suuria takaiskuja.

Ensimmäinen iso takaisku oli, kun yritys päästä Kiovaan ei onnistunut. Venäjä vetäytyi, mikä merkitsi suuria tappiota venäläisille.

– Mutta koska se oli torjuntavoitto ukrainalaisille, kukaan ei silloin puhunut, että Venäjä on lähtenyt häviämään.

Nyt kun Ukrainan hyökkäyksen johdosta Venäjä on vetäytynyt miehittämiltään alueilta, on ryhdytty puhumaan, voiko käydä niin, että Venäjä häviää.

Ukrainan julkaisema kuva venäläisiltä jääneistä ammuksista Izjumissa Harkovan alueella. Kuva julkaisutu 12.9.

Venäläisiltä jääneitä ammuksia Izjumin lähellä Harkovan alueella. Kuva otettu 11.9.

Iso kysymys on Hanna Smithin mielestä se, että tarkoittaako Venäjän häviö sitä, että Ukraina saa takaisin Krimin niemimaan ja mennään rajoille, jotka olivat ennen Venäjän helmikuista hyökkäystä.

– Vaikka Ukraina onnistuisi työntämään venäläiset Venäjän puolelle, voi tulla pieni tauko ja uudelleen järjestäytyminen, mutta Venäjä ei sitä siihen jättäisi.

Hanna Smith pohtii, mitä tarvitaan, jotta saadaan järkevät rauhanneuvottelut.

– Siihen vaaditaan se, ettei Vladimir Putin enää ole Venäjän presidentti.

Smithin mielestä niin kauan kuin Putin on presidenttinä, Venäjän on vaikea lähteä neuvotteluihin, joissa se on valmis tekemään kompromisseja ja alueluovutuksia.

Isommassa kuvassa tarvitaan Hanna Smithin mielestä Kremlissä kunnollinen vallanvaihdos. Uusi hallinto myöntäisi, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen olevat entiset rajat ovat ne, jotka kuuluvat kaikille.

Putinin lähdön jälkeen Kremlin johto voisi selittää, että sota oli Putinin henkilökohtainen Ukraina-fikseeraus eikä sitä hahmotettu muiden näkemyksestä. Nyt kun nähtiin, miten pahaksi tilanne on mennyt, Kreml lopetti sotimiset.

Ukraina armeijan tankkeja Ukrainan puolustusministerön 12.9. julkaisemassa kuvassa.

Hanna Smith uskoo, että rauhanneuvotteluista tulee vaikeita. Vaikein pala on Krimin kohtalo.

– Voi olla, että silloin Kremlistä pitäisi lähteä vähän enemmänkin väkeä kuin vain Putin, mutta Putininkin lähtö riittää siihen, että voidaan ainakin leikkiä, että siinä on syyllinen ja löydetään uutta dynamiikkaa.

Hanna Smithin mielestä ideaalitapauksessa Kremliin tulisi kokonaan uusi hallinto. Se hyväksyisi vuoden 1991 rajat.

Uusi hallinto myöntäisi, että Ukraina on itsenäinen valtio. Lisäksi Moldova saisi takaisin Transnistrian, Georgia saisi Abhasian ja Etelä-Ossetian.

Mikä olisi Kaliningradin kohtalo tai voitaisiinko samassa rytäkässä saada Karjala takaisin?

– Historia opettaa, että joskus pitää hyväksyä jotkut asiat. Tämäkin sota Ukrainan ja Venäjän välillä on se, ettei hyväksytä historian tosiasioita. Jos lähdetään kaivelemaan liikaa menneisyyteen, siitä ei yleensä mitään hyvää seuraa.