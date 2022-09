Kuusamon Suurpetokeskus on turvallisuusviranomaisille vanha tuttu.

Tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta valvova Tukes pyytää Kuusamon suurpetokeskukselta selvitystä viikonloppuna karanneen karhun tapauksesta.

Nätti-niminen karhu karkasi perjantaina tarhastaan, kun Suurpetokeskuksen työntekijä unohti lukita häkin neljä lukkoa. Karhu paikannettiin seuraavana päivänä noin kolmen kilometrin päähän. Sen nukuttaminen ei onnistunut, ja riistanhoitoyhdistys joutui lopettamaan karhun ampumalla.

Tukes käynnistää maanantaina selvityksen, mistä tilanne Suurpetokeskuksessa johtui, kertoo ryhmäpäällikkö Janne Niemelä.

– Kysymme palveluntarjontaselvitystä. Suurpetokeskus on meillä lain soveltamisalalla ja valvontakohteena. Kuluttajien turvallisuuslakia sovelletaan näihin kuluttajille tarjottaviin palveluihin.

Viranomainen valvoo Niemelän mukaan, että palveluntarjoaja on varmistunut asiakasturvallisuudesta riittävällä tavalla.

Suurpetokeskus on Tukesille ennestään vanha tuttu. Viranomainen kävi alkuvuonna paikassa valvontakäynnillä. Tuloksena oli puutelista parannettavista kohdista.

Tukesia kiinnostaa, miten turvallinen paikka Suurpetokeskus on kuluttajien kannalta.

Suurpetokeskukseen on tehnyt valvontakäyntejä Tukesin lisäksi aluehallintovirasto, joka on tarkastellut paikkaa eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Eläinlääkärit löysivät parannettavaa karhujen elinympäristössä.

– Osin me katsomme samoja asioita, mutta näkökulma on tietysti eri. Avi katsoo eläinsuojelulain näkökulmasta ja me katsomme asiakasturvallisuuden näkökulmasta, Niemelä kertoo.

Keväällä Tukes huolestui Suurpetokeskuksen turvallisuudesta, kun huhtikuussa kaksi karhua pakeni häkistä ja toinen niistä kävi keskuksen johtajan Sulo Karjalaisen kimppuun. Karhut olivat onnistuneet livahtamaan verkkoaidan repeämästä ulos vapauteen.

Kevään tarkastuksessa viranomaiset löysivät puutteita muun muassa aitauksissa. Avi löysi paljon parannettavaa eläinten elinoloissa ja ruokinnassa.