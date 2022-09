Muistovärssynä ilmoituksessa oleva teksti oli Hakulisen omasta kynästä.

Satakunnan Kansassa julkaistussa kuolinilmoituksessa on Hakulisen oma teksti.

Muusikko, lauluntekijä Jussi Hakulisen kuolinilmoitus julkaistiin sunnuntaina Satakunnan Kansassa.

Ilmoituksen erikoisuutena on nuottirivistö perinteisen ristin sijalla.

Lisäksi ilmoituksessa on muistovärssynä Hakulisen oma kirjoitus: ”Kun olet kuollut et voi kuulla lintujen laulua, mutta kun linnut eivät enää laula, on sama oletko hengissä.”

Sama teksti ilmestyi Hakulisen Facebook-tilille pian tämän kuoleman jälkeen.

Hakulinen kuoli 9. elokuuta synnyinkaupungissaan Porissa. Hän oli kuollessaan 57-vuotias.

Kuolinilmoituksen mukaan Hakulisen uurna on laskettu maahan läheisimpien läsnä ollessa.

Jussi Hakulinen muistetaan parhaiten Yö-yhtyeen kappaleista Joutsenlaulu sekä Rakkaus on lumivalkoinen. Hakulisen kirjoittamat kappaleet ovat suomirockin historiassa suurteoksia, sukupolvelta toiselle eläviä lauluja.

Joutsenlaulun Hakulinen kirjoitti 19-vuotiaana leskeksi jääneelle tädilleen. Hakuliseen oli tehnyt vaikutuksen Otto Mannisen runo Joutsenlaulu.