Kokoomukselta ja Keskuskauppakamarilta väkevä ulostulo: ”Alkon monopoli murrettava” – näin ehdotukseen vastaa kilpailuviranomainen

Keskustelu Suomen kilpailukyvyn parantamisesta kiihtyy. Keskiöön on tohinalla nousemassa kysymys erilaisten monopolien murtamisesta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon johdolla, että Alkon monopoli tulisi murtaa asteittain.

Keskuskauppakamari asettuu tukemaan ehdotusta, jota perustellaan ennen kaikkea Suomen taloudellisen kilpailukyvyn parantamisella.

IS kysyi kokoomuksen ulostulosta Kilpailu- ja kuluttajavirastolta. Sen pääjohtaja Kirsi Leivo on valmis harkitsemaan linjausta.

Kirsi Leivo.

– Aloite on mielenkiintoinen. Yleensä monopoli aiheuttaa tehottomuutta markkinoilla, ja nyt Alkon kohdalla olisi järkevää tehdä huolellinen vaikutusarviointi, jolla pyrittäisiin selvittämään, millainen vaikutus mietojen viinien ja väkevimpien oluiden myynnin vapauttamisella olisi markkinoiden tehokkuuteen, Alkon toimintaedellytyksiin sekä alkoholin kokonaiskulutukseen Suomessa, Leivo sanoo.

– KKV kannattaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa, ja Alkon kohdalla riittävää vaikutusarviointia ei ole vielä tehty. Siihen tulisi KKV:n lisäksi ottaa mukaan eri viranomaisia, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mielestä Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuuden rahoitus on uhattuna, koska ”Suomen taakkana on edelleen kasvava julkinen velka, valtion talouden paisuneet menot, ratkaisemattomat rakenteelliset ongelmat, heikko tuottavuuskehitys, kireä verotus sekä ikääntyvä väestö”.

Juho Romakkaniemi.

Yhdeksi keskeisimmistä ratkaisukeinoista hän esittää kilpailun monipuolista vapauttamista, toisin sanoen eri monopolien murtamista.

– Mitä kestävämmällä pohjalla julkinen taloutemme on, sitä vahvempia olemme ja sitä pienemmin vaurioin selviydymme kriiseistä, joita nyt ovat aiheuttaneet koronapandemia ja Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota. Tällä hetkellä Suomen kilpailukyky on kuitenkin valitettavan heikoissa kantimissa, Romakkaniemi näkee.

– Avaimet ovat silti yhä omissa käsissämme. Nyt meidän olisi parannettava kilpailuneutraliteettiamme esimerkiksi poistamalla kuntayhtiöt häiriköimästä markkinoita ja purkamalla apteekkisääntelyä. Lisäksi Alkon monopoli olisi murrettava, minkä tulisi tarkoittaa mietojen alkoholijuomien myynnin sallimista vähittäiskaupoissa, alkoholin myynnin kellonaikaa koskevista rajoituksista luopumista ja anniskeluun liittyvän byrokratian keventämistä.

Sinuhe Wallinheimo.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok) mielestä ”keskittyneet ja vaikeasti saavutettavat markkinat näkyvät korkeampina hintoina, kapeampina valikoimina ja epävarmempana arkena”.

– Epäreiluksi koettu sääntely ja kilpailuneutraliteetin polkeminen julkisen sektorin hyväksi karkottavat ja lannistavat uusia ja jo olemassa olevia yrittäjiä. Jumiutuneet markkinat haittaavat koko Suomen uusiutumiskykyä, talouskasvua ja työllisyyttä. Ikävä esimerkki on Suomen alkoholipolitiikka, jonka uskottavuus on romahtamassa, Wallinheimo lataa.

– Päihdehaittojen estämisellä perusteltu Alkon monopoli ei ole enää uskottava, koska vain noin kolmannes Suomessa kulutetusta alkoholista ostetaan valtion ylläpitämistä myymälöistä.

Wallinheimon mukaan kokoomus kannattaa alkoholipolitiikan ja erityisesti alkoholimarkkinoita koskevan sääntelyn uudistamista ensi vaalikaudella.

– Aika on ajanut Alkon monopolin ohi, ja siksi alkoholin henkinen kieltolaki on vihdoin kaadettava. Yhä useampi suomalainen ostaa alkoholinsa muista EU-maista. Etämyyntiä vastustaessaan osa viranomaistahoista on lähtenyt vimmaiseen puolustustaisteluun, joka tavallisten kansalaisten ja yritysten näkökulmasta muistuttaa jo mielivaltaa, hän perustelee.

– Tärkeää on ymmärtää, ettei uudistus poistaisi tarvetta ylläpitää palveluita ja toimia, joilla alkoholista aiheutuvia haittoja ehkäistään vaan pikemminkin päinvastoin. Tavoitteena uudessa järjestelmässä pitäisi nimenomaan olla se, että nykyistä suurempi osa alkoholista kerättävistä veroista myös käytetään alkoholihaittojen vähentämiseen.

Sinuhe Wallinheimon mukaan aika on ajanut Alkon monopolin ohi.

Wallinheimo näkee, että kilpailun avaaminen eri sektoreilla voisi tuoda markkinoille samanlaista tehokkuutta kuin telealan kilpailullinen vapauttaminen vuonna 1994.

– Se oli lähtölaukaus Suomen irrottamiselle 1990-luvun alun lamasta. Lähes kolme vuosikymmentä toiminut vapaakilpailu on tuonut kattavat ja hinnaltaan edulliset telepalvelut suomalaisten ulottuville, hän alleviivaa.

Toisaalta tuoreessa muistissa on taksialan kilpailun vapauttanut lakiuudistus (2018), jota kokoomus oli keskustan päähallituskumppanina räätälöimässä. Nyt taksiuudistuksen negatiivisista piirteistä kohistaan suureen ääneen.

– Totta, taksiuudistuksen kohdalla muutos toi mukanaan myös epätoivottuja lieveilmiöitä, jotka olisi voinut tarkemmalla valmistelulla välttää, Wallinheimo myöntää.

KKV:n pääjohtaja Leivo pitää erityisen relevanttina kysymyksenä sitä, kuinka paljon Alkon monopolin murtaminen nostaisi Suomen terveysmenoja – vai nostaisiko lainkaan.

– Tulisi myös selvittää, voisiko uudistuksen mahdollisesti aiheuttamia alkoholin aiheuttamia terveysmenoja hillitä verotusta kiristämällä, ja miten puolestaan ihmisten kulutuskäyttäytyminen reagoisi siihen. Tämä on iso kokonaisuus, jossa monta asiaa on syytä huomioida etukäteen. Vaikutusarviointi olisi syytä tehdä ennen kuin tavoitteesta päätetään, hän summaa.