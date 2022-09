Jyrki Lehtolan kolumni: Työ ja johtaminen ovat hukassa muillakin kuin Sointu Borgilla – valehteluunkin palkataan jo ulkopuolista väkeä

Johtamiskonsultit ovat entisiä tiskijukkia, poliitikkoja, terapeutteja ja toimittajia, jotka oikeaan aikaan muuttivat osaamattomuutensa ammattitaidoksi, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Joskus oli aika, kun töissä raadettiin, jotta saisi neljä seinää, joiden sisällä vältellä nälkää.

Töihin mentiin aamulla, illalla tultiin takaisin, ei väsytty, koska oltiin aina väsyneitä. Ruokalähettipalveluita ei ollut, joten ruoan joutui itse tekemään, mutta onneksi viikon kruunasi lauantai, jolle oli nimetty oma makkara.

Ajat muuttuvat.

Yrittäjä ja toimitusjohtaja Sointu Borg avautuu tällä viikolla julkaistussa kirjassaan: ”He eivät yksinkertaisesti tajua, kuinka paljon raadan brändini eteen.”

Uutisista voi päätellä, että työ ja johtaminen ovat hukassa muillakin kuin Sointu Borgilla.

Mutta ei sen niin väliä, ostetaan nyt se Uniper pois kuleksimasta, ja jos se on virhe, vaihdetaan se Helsingin kaupungin palkanmaksujärjestelmään, siitä on kuultu paljon hyvää.

Ja jos sekin ryssitään, kysytään Hjallis Harkimolta, miten se edelleenkin porskuttaa ja maksetaan influensserille liikaa siitä, että meidän tuote näkyy sen kodissa muiden mainostuotteiden seassa.

Koska johtaminen on hukassa, sitä korvaamaan ovat tunkeutuneet työelämän influensserit, johtamisen pop-tähdet, joita yritykset palkkaavat visioimaan muuttunutta työelämää.

Ne ovat asiantuntijoita: konsultteja, neuvonantajia ja visionäärejä, joiden työväline on levoton suu. Ne ovat entisiä tiskijukkia, poliitikkoja, terapeutteja ja toimittajia, jotka oikeaan aikaan muuttivat osaamattomuutensa ammattitaidoksi.

Asiantuntijat eivät puhu nykyisyydestä tai historiasta, koska silloin olisi vaara jäädä kiinni tekemättömistä kotiläksyistä. Sen sijaan ne visioivat johtamisen ja työn tulevaisuutta, koska tulevaisuuden paras puoli on, että siitä voi pulista mitä vain niin kuin innokas lapsi suunnittelemassa synttäreitään, joihin kenelläkään ei ole varaa.

Koska tulevaisuus voi olla yhtä sun toista, on tulevaisuuden visiointi helppoa, ja suomalaisen johtamisen epävarmuudesta kertoo kylliksi se, että valehteluunkin joudutaan palkkaamaan ulkopuolista apua.

Ne ulkopuoliset asiantuntijat käyvät kääntymässä yrityksissä, muistelevat omia ajatuksiaan ja kirjoittavat papereita, joissa lukee:

Unelmoi suuresti tai/ja pienesti. Ilmastonmuutos ei ole haaste, vaan mahdollisuus. Pienistä puroista syntyy puuro. Muutoskyvykkyys on ihmisen seitsemäs aisti (Tiimi hei, hiokaa tätä vielä!). Prosessit ovat vuorovaikutteisia, muutos ruokkii luovuutta, luovuus syöttää muutoksen lapaan, paras sääntö on, ettei ole sääntöjä, avoin ovi on suljetun vastakohta, muista välillä sanoa ylpeänä ”en tiedä” tai ”ei” ja tehdä siitäkin numero.

Nuokaan ajatelmat eivät ole niiden omia, vaan kansainvälisestä johtamiskirjallisuudesta opeteltuja.

Onneksi nykyään on muitakin syitä olla huolissaan, niin ei tarvitse huolestua siitä, että suomalaisen johtamisen tulevaisuus on asiantuntijan yöpöydällä odottavassa kirjassa, jota sille suositteli vieressä nukkuva asiantuntija.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.