Liittyvätkö rahahuolet Jeren, 26, katoamiseen? Poliisi epäilee murhaa

Epäillyn murhan uhriksi joutunut Jere Hämäläinen oli pahoissa talousongelmissa. Poliisi selvittää sitä, linkittyykö katoamiseen esimerkiksi taloudellinen motiivi.

Kesäkuun puolivälissä kadonnut ja epäillyn murhan uhriksi joutunut Jere Henrik Mikael Hämäläinen, 26, oli viime vuosina pahoissa talousongelmissa, ilmenee IS:n tekemästä selvityksestä.

Hänellä on reilusti yli 10 000 euroa ulosotossa. Häneltä on yritetty periä muun muassa vuokrasaatavia ja opintolainoja. Hämäläinen on todettu useasti kuitenkin varattomaksi, eivätkä velkojat ole saaneet rahojaan.

Hämäläinen oli myös toimitusjohtaja työvoimanvuokrausta välittävässä firmassa, mutta se asetettiin konkurssiin oikeuden päätöksellä alkuvuodesta.

Poliisi selvittää sitä, liittyykö katoamiseen jollain tasolla Hämäläisen taloudellinen huolet. Onko hänet esimerkiksi murhattu velkojen vuoksi?

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jaska Immonen on tutkinnasta kuitenkin vaitonainen, koska moni asia on yhä selvittämättä.

– Meillä ei ole vielä kaikkia faktoja edes, ja tietoja pitää tarkistaa, Immonen sanoo.

Hämäläinen on sometietojen perusteella Savonlinnasta kotoisin, mutta viime vuosina hän on asustellut pääkaupunkiseudulla. Viimeisimpien osoitetietojen perusteella hän oli kirjoilla Helsingissä. Hämäläinen sai vuoden 2020 lopulla häädön Vantaalla sijaitsevasta asunnosta maksamattomien vuokrien takia. Hämäläisellä on pieni tytär.

IS:n tekemän selvityksen perusteella Hämäläinen ei ole juurikaan joutunut poliisien kanssa tekemiseen. Tämän kuun lopulla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa olisi ollut kuitenkin tarkoitus käsitellä rikoskokonaisuutta, jossa Hämäläistä syytettiin vahingonteosta, näpistyksestä ja huumausainerikoksesta. Epäilty huumausainerikos on tapahtunut tämän vuoden maaliskuussa Helsingissä.

Immosen mukaan mikään ei tällä hetkellä viittaa kuitenkaan siihen, että huumeet nimenomaisesti linkittyisivät Hämäläisen katoamiseen ja mahdolliseen murhaan.

– Tällä hetkellä huumeet eivät liity, Immonen sanoo.

Tällä selittyy myös se, ettei murhan lisäksi ole muita tutkittavia rikosnimikkeitä. Tutkinnan aikana rikosnimikkeitä voi tulla lisää.

Vangitsemistietojenperusteella murhan epäillään tapahtuneen 14. kesäkuuta Varkaudessa. Oikeus vangitsi tiistaina poliisin esityksestä 29-vuotiaan, Pieksämäellä asuvan miehen, jolla on aiempaa väkivaltarikostaustaa. Poliisi on kuulustellut häntä useasti.

– Kuulustelujen sisältöön en tässä vaiheessa ota kantaa, Immonen sanoo.

Poliisi ei kerro sitä, onko Hämäläinen löytynyt vai ei. Poliisi pyytää havaintoja kesäkuussa Varkauden alueella Jere Hämäläisen seurassa liikkuneista henkilöistä sekä mahdollisista ajoneuvoista.

Havainnot ja tiedot voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisin vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.