Toinenkin 16-vuotias poika tuomittiin pitkään vankeuteen Vallilan taposta

Pojat olivat tapon tehdessään 16-vuotiaita. Teko tapahtui Helsingissä lokakuussa 2020.

Helsingin hovioikeus korotti roimasti Helsingin Vallilan Alepan edustalla väkivaltaisuuksiin syyllistyneen pojan tuomiota.

Oikeus katsoi, että 16-vuotias poika syyllistyi ikätoverinsa tavoin tappoon sekä törkeään ryöstöön, ja langetti hänelle 7 vuoden vankeustuomion.

Käräjäoikeus oli katsonut aiemmin, että poika olisi auttanut henkirikoksessa, ja tästä syystä se oli antanut 4,5 vuoden tuomion.

Ikätoveri on saanut jo aiemmin 9 vuoden ja 4 kuukauden tuomion, mutta hänen osuuttaan ei hovioikeudessa enää käsitelty. Hän oli syyllistynyt ennen henkirikosta myös perusmuotoiseen ryöstöön.

Lokakuun lopussa 2020 tapahtuneessa puukotuksessa kuoli vuonna 2001 syntynyt mies. Häneen osui parikymmentä puukoniskua. Hänet vietiin ambulanssilla sairaalaan, jossa hän kuoli.

Tuomitut olivat sopineet rikoksen uhrin kanssa tapaamisen, jossa oli tarkoitus tehdä huumekauppoja. Oikeuden mukaan suunnitelmana oli alun alkaenkin ryöstö eikä huumeiden osto. Väkivalta loppui vasta sitten, kun uhrilta oli saatu viedyksi laukku.

Syyttäjän mukaan tappoon ja törkeään ryöstöön osallistui myös kolmas poika. Hänen osuuttaan on tarkoitus käsitellä ensimmäisessä rikosasteessa, eli Helsingin käräjäoikeudessa ensi viikolla.

Hän on välttänyt aiemmin syytteet, koska hänen katsottiin olleen teon aikaan alle 15-vuotias, eikä siten rikosoikeudellisessa vastuussa. Myöhemmin tehdyssä oikeuslääketieteellisessä ikäarviotutkimuksessa on käynyt ilmi, että poika olisikin ollut teon hetkellä yli 15-vuotias. Poika on kiistänyt tämän ja osallisuutensa tekoon.

IS ei julkaise tuomittujen nimiä, koska he olivat teon tehdessään alaikäisiä.