Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Tuusulan työpaikkamurhasta syytetylle miehelle.

Viime viikolla käräjäoikeus kertoi, että mies oli mielentilatutkimuksen mukaan tekoaikaan syyntakeeton, eli ei ymmärtänyt tekoaan. Syyntakeettomaksi katsotut päätyvät yleensä tahdosta riippumattomaan hoitoon.

39-vuotias syytetty on tunnustanut iskeneensä työtoveriaan teräaseella 18 kertaa työpaikan parkkipaikalla viime vuoden marraskuussa. Syyttäjä on vaatinut hänelle tuomiota murhasta. Mies on kiistänyt murhasyytteen ja katsoo syyllistyneensä asiassa tappoon.

Uhri, 60-vuotias mies, oli syytetyn työkaveri. Syytetty oli aloittanut teknologia-alan yrityksessä noin puoli vuotta aiemmin, uhri oli työskennellyt siellä 20 vuotta. Kyseessä olleella viikolla he olivat olleet työpari iltavuoroissa.

Perjantaina, kun iltavuoro päättyi, syytetty kävi uhrin kimppuun yrityksen parkkipaikalla, kun tämä oli autonsa luona tekemässä lähtöä kotiin. Uhri kuoli tapahtumapaikalle.

Uhrilla ei ollut puolustautumisvammoja, mikä syyttäjän mukaan kertoo siitä, että teko tuli uhrille täytenä yllätyksenä.

Veriteon jälkeen syytetty pakeni paikalta. Mies saatiin kiinni vasta seuraavalla viikolla sen jälkeen, kun poliisi oli julkaissut hänen nimensä ja kuvansa.

Poliisikuulusteluissa syytetty sanoi olleensa työpaikkakiusattu. Asiassa kuullut miehen työtoverit tyrmäsivät väitteen. Heidän mukaansa ilmapiiri työpaikalla oli hyvä, mutta syytetty ei sopeutunut porukkaan, ei ollut sosiaalinen ja halusi olla omissa oloissaan.

Työtovereiden mukaan mies ei tahtonut selviytyä töistään, mutta ei suostunut ottamaan neuvoja vastaan. Veritekoa edeltäneen syksyn aikana useat miehen kollegat olivat huomauttaneet hänelle hänen työskentelytavoistaan.

– Olin joutunut sanomaan hänelle useasti samoista virheistä, ja aina kun sanoin hänelle, hän vain vänkäsi vastaan ja pyöritteli silmiä. Lisäksi hän jätti yhteisiä hommia muille, yksi todistajista kertoi.

Myös uhrin vaimo kertoi poliisille, että oli puhunut miehensä kanssa syytetystä ja he olivat miettineet, miten hänet saataisiin mukaan työporukkaan.