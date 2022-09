Tatteja poimimalla voi tienata satoja euroja päivässä.

Metsä on täynnä aarteita, joita poimimalla voi tienata sievoisia summia puhtaana käteen.

Puolukka-aika on alkanut, ja punaista kirpeää herkkua on tyrkyllä mittavat määrät. Luonnonvarakeskuksen tietojen mukaan parhaat puolukkasadot löytyvät tänä vuonna eteläisen Pohjanmaan, Satakunnan ja eteläisen Lapin alueilta.

Metsäsienten ja -marjojen käsittelyyn ja vientiin erikoistunut Dalla Valle maksaa perkaamattomasta puolukkakilosta yhden euron. Puhtaan puolukan hinta on tuplat, eli kaksi euroa. Yrityksen toimitusjohtaja Loreno Dalla Valle lupaa ottaa vastaan edelleen myös mustikkaa, jota on metsissä vielä yllin kyllin.

– Mustikasta on maksettu ja maksetaan yhä reilu päivän hinta. Esimerkiksi alkuviikosta (viikko 36) maksoimme roskaisesta mustikasta 1,80 euroa kilolta. Mustikkaa voi poimia vielä tällä viikolla, sitten se marja unohdetaan, Dalla Valle sanoo.

Puolukoiden poimiminen on nopeaa ja helppoa, varsinkin, jos osuu runsaille apajille. Dalla Vallen mukaan monet puolukanpoimijat tienaavat päivässä 200–300 euron summia.

Parhaisiin ansioihin pääsee sieniä poimimalla. Kantarellisato on tänä kesänä ollut paras miesmuistiin.

– Tämä on ollut aivan huippuvuosi. Kantarelleja otamme vastaan edelleen. Ensi viikosta on luvattu lämmintä, ja se ratkaisee paljon. Tatit ovat olleet vähän myöhässä kuivuuden ja helteiden takia, mutta viikon sisällä niitä tulee paljon, ennustaa ”tattikeisari”.

Herkkutattikilosta hän maksaa poimijalle 1–4 euroa laatuluokasta riippuen.

– Viime vuonna tatinpoimijat tienasivat 400–500 euroa päivässä. Heitä oli aika paljon, jotka pääsivät näin hyviin päiväansioihin.

Tattikausi jatkuu arviolta 2–3 viikkoa. Viime vuonna kausi alkoi jo heinäkuun alussa ja jatkui koko elokuun ajan. Myös edellisvuoden sato hipoi huippua.

Pohjois-Karjalassa toimiva Dalla Valle ottaa eri puolilla maata sijaitsevissa ostopisteissään vastaan myös mustatorvisientä, haaparouskua, lampaankääpää, typäskääpää ja suppilovahveroa.

Esimerkiksi suppilovahveron kilohinta poimijalle on 4 euroa.

– Suppilovahveroa meille on tullutkin jo muutama kilo. Se on seuraava, joka nousee.

Birgitta Partanen Arktiset Aromit ry:stä vinkkaa tarjoamaan sieniä suoraan ravintoloille.

– Monilla ravintoloilla on vakituiset kerääjät, mutta aina sieltä voi joku tippua pois, ja poimijoita tarvitaan. Ravintolat ostavat suoraan myös marjoja sekä alkukesästä kerättäviä villiyrttejä.

Marjoja ja muita luonnontuotteita markkinoidaan paljon niin ikään sosiaalisen median palveluissa, kuten paikkakuntien omilla Facebook-palstoilla ja erilaisissa ryhmissä. Tänä kesänä valtava määrä perattua mustikkaa vaihtoi omistajaa Facebookissa. 10 litran ämpärillisestä maksettiin noin 50 euron hintoja.

Mustikkaa ja puolukkaa löytyy paikoin samolta mättäiltä.

– Siellä myydään marjat ja sienet, ja kauppa on tosi vilkasta. Viime kesänä Facebook-markkinointi oikein räjähti kasvuun.

Ostopisteistä löytyy tietoa Arktiset Aromit ry:n sivuilta. Monet poimijat kaupittelevat marjoja ja sieniä myös suoraan torimyyjille, ja joillakin paikkakunnilla on mahdollista myydä marjoja ja sieniä torilla itsekin.

– Esimerkiksi Mikkelissä on torilla maalaisten pöydät, joissa poimijat voivat myydä tuotteitaan maksutta.

Luonnontuotteiden myyjille ja ostajille on perustettu virallinen kanava, kerääjä.fi-palvelussa, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Palveluun voivat rekisteröityä vain koulutetut kerääjät.

– Koulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa, joista löytyy tietoa meidän arktisetaromit.fi-sivustolta. Siellä on myös poimintaohjeita ja paljon muuta tietoa, neuvoo Partanen. Hän toivoo, että varsinkin ravintolayrittäjät löytäisivät kerääjä.fi-palvelun.

– Suotavaa olisi, että järjestelmä saataisiin kattavasti käyttöön.

Monet yritykset ostavat luonnontuotteita nykyään pelkästään koulutetuilta poimijoilta.

– Esimerkiksi lajintunnistus on ehdottoman tärkeää. Se pitää osata, ettei poimita myrkyllisiä sieniä tai yrttejä. On ikävää, jos tulee virheitä. Varsinkin villiyrteissä on riski sekoittaa syötäviä myrkkykasveihin.

– Meidän alalla on tärkeää, että saadaan nostettua laatua. Laatu pystytään varmistamaan vain koulutuksen avulla.

Kun yksityiset ostavat marjansa mieluiten valmiiksi perattuina, teollisuus haluaa omansa roskaisina. Tähän on hyvä syy.

– Puhdistamattomina marjat säilyvät ilmavammin. Ne pakastetaan nopeasti ja puhdistetaan pakastettuina koneellisesti.

Nyt Partanen toivoo pitkää, lämmintä ja kosteaa syksyä.

– Kovasti ihmiset ovat jo postailleet kuvia marjoista ja sienistä.