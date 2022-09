Rajusti noussut sähkön hinta kylmentää saunoja Helsingin uimapaikoilla.

Helsinki on jättänyt lämmittämättä osan uimapaikkojensa saunoista säästääkseen sähköä. Asiasta uutisoi Yle.

Tällä viikolla Helsingin uimastadionilla ja Yrjönkadun uimahallilla osa saunoista on ollut kylmillään. Helsingin liikuntapaikkapäällikkö kertoo Ylelle, että kyse on sähkön säästämisestä.

Petteri Huurteen mukaan Uimastadionin kausi on päättymässä ja kaupunki on päättänyt kokeilla, mitä vaikutuksia saunojen sammuttamisella on.

Uimastadionin ja Yrjönkadun saunojen sammuttaminen ovat alustavia kokeiluja, jotka liittyvät suurempaan ”energiansäästötoimiin liittyvään” kokonaisuuteen.