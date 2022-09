IS:n tiedot: Jere Hämäläisen murhasta epäillyllä miehellä jengitausta ja raaka rikoshistoria – tämä hänestä tiedetään

29-vuotias Bandidos MC:n alajengiin yhdistetty mies on muun muassa polttanut sukulaisensa talon ja hakannut ryöstön uhria paistinpannulla.

Tuomiohistoriansa perusteella murhasta epäilty mies on elänyt lain tuolla puolen parikymppisestä saakka. Valtaosa rikostuomioista on peräisin Pohjois-Savon käräjäoikeudesta.

Kolme kuukautta kateissa olleen helsinkiläisen Jere Hämäläisen, 25, epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi Pohjois-Savossa Varkaudessa 14. kesäkuuta. Murhasta epäillään 29-vuotiasta Pieksämäellä asuvaa miestä. Hänet vangittiin tiistaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

IS:n selvityksen perusteella mies on tehtaillut lukuisia rikoksia parikymppisestä saakka. Tuomioiden määrä ja laatu kielivät väkivaltaisesta velanperinnästä ja päihteidenkäytöstä. Rikokset sijoittuvat etupäässä Varkauteen, jossa poliisi epäilee myös Jere Hämäläisen murhan tapahtuneen kesäkuussa.

IS:n tietojen mukaan epäillyllä on kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen Pohjois-Savon alueella. Hänet on yhdistetty Diablos MC:hen, joka on moottoripyöräjengi Bandidosin alajengi. Mies tuo jengitunnuksellisuutta ilmi myös sosiaalisen median profiileissaan.

Yritystietojen perusteella mies on vastuuasemassa viime vuonna perustetussa rakennusfirmassa. Firman kotipaikaksi on merkitty Helsinki.

Sosiaalisen median profiilissa murhaepäilty kertoo olevansa ammattikorkeakouluopiskelija. IS ei saanut asiaan vahvistusta kyseisestä korkeakoulusta.

Pitkän rikoshistorian lisäksi miehellä on liki kymmensivuinen ulosottorekisteri viimeiseltä kahdelta vuodelta.

Ulosottoon on kertynyt satoja euroja muun muassa perintälaskuja ja rikosvahingonkorvauksia, mutta mies on todettu varattomaksi.

Kesällä 2016 murhasta epäilty mies lorotteli kanisterista bensaa sukulaisensa omistaman puutalon lattialle ja sytytti tulen. Bensapalo räjähti niin voimakkaasti, että talo tuhoutui kauttaaltaan korjauskelvottomaksi.

Palon syttyessä rakennuksessa oli kaksi ihmistä, jotka ehtivät paeta liekkien tieltä. Tuhopolttaja itse sai jalkoihinsa palovammoja, ja kaveri joutui kyyditsemään hänet ensiapuun. Vakuutusyhtiölle koitui tuhotyöstä yli 60 000 euron lasku.

Tuhotyön lisäksi mies tuomittiin käräjillä muun muassa törkeästä ryöstöstä ja huumausainerikoksista.

Törkeä ryöstö liittyi tapaukseen, jossa hän oli potkinut ja hakannut uhrikseen joutunutta miestä paistinpannulla. Kun uhri pakeni suojaan parvekepöydän alle, mies iski häntä keittiöveitsellä molempiin jalkoihin. Uhri menetti ryöstössä pelikonsolin, pankkikortin ja tiliavaimen.

3 vuoden ja 9 vuoden tuomio piti myös hovioikeudessa. Mies passitettiin Kuopion vankilaan.

25-vuotias Jere Hämäläinen on ollut kateissa 14. kesäkuuta saakka. Poliisi ei vahvista, onko hänen ruumistaan löydetty.

Mies on ollut mukana myös laajaa julkisuutta saaneessa, Mikkelissä tapahtuneessa törkeässä ryöstössä. Rikos tapahtui keväällä 2017. Tuomiokseen mies sai tuolloin kaksi vuotta vankeutta.

Ryöstäjäkolmikon uhreiksi joutui kaksi seitsemänkymppistä vanhusta, joita pahoinpideltiin muun muassa vasaralla ja kuumalla vedellä.

Tätä aiemmin, vuonna 2015, murhaepäilty tuomittiin 2 vuoden ja 4 kuukauden vankeuteen törkeästä pahoinpitelystä, kotirauhan rikkomisesta ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta sekä muista lievemmistä rikoksista.

Hän tunkeutui rikoskumppanin kanssa Varkaudessa asuvan tuttavansa asuntoon aamuöiseen aikaan. Yöllisen uhkailun tarkoituksena oli estää uhria kertomasta asioista ampumatapauksesta, josta oli tulossa oikeudenkäynti.

Lisäksi uhrilla oli velkoja. Häntä käskettiin perumaan puheensa hengenlähdön uhalla.

– Kerholla ollaan pidetty äänestyksiä, että sinut tullaan tappamaan, uhri kertoi uhkailijan sanoneen.

Murhasta epäillyllä 1993 syntyneellä miehellä on lukuisia rikostuomioita muun muassa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

Joitakin viikkoja aiemmin tunkeutujat olivat hakeneet uhrin kotoaan, ajaneet syrjäiselle paikalle ja ampuneet uhria haulikolla jalkaan.

Miehet aikoivat ensin jättää uhrin virumaan metsäautotielle, mutta ottivat tämän lopulta mukaansa ja veivät ensipuun. Tekoa kavahtanut uhri väitti ampuneensa itseään vahingossa. Jalka vammautui pysyvästi.

Tuomiohistoriasta ilmenee, että murhaepäilty syyllistyi vastaavanlaiseen tekoon vuonna 2013, jolloin hänet tuomittiin ryöstöstä, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta, pahoinpitelystä ja huumausaineen käyttörikoksesta 1 vuoden ja 4 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Kyseessä oli jälleen velanperintään ja tulevaan oikeudenkäyntiin liittyvä uhkailu.

Mies oli muun muassa hakannut uhria nyrkkeilyhanskat käsissään. Rikosvyyhtiin liittyi myös useita muita tekijöitä.

Kadonneen Jere Hämäläisen tutkinnanjohtaja ei keskiviikkona kommentoinut, millä tavoin murhaepäilty ja Hämäläinen ovat toisensa tunteneet tai onko uhrin ruumista löydetty.

Hän piti omana tietonaan myös sen, millaisia kytköksiä osoitetietojen perusteella Helsingissä asuvalla Hämäläisellä on Pohjois-Savon alueelle.

– Ilmi tuli sellaisia seikkoja, ettei tällaiselle katoamiselle ole järkevää selitystä, vaan on syytä epäillä henkirikosta. Esiin on noussut sellainen kokonaisuus, että henkirikosta nyt tutkitaan, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jaska Immonen sanoi.

Poliisi ei kerro myöskään, onko Hämäläisen ruumista löytynyt.