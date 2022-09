Poliisi epäilee: kesä­kuussa kadonnut Jere Hämäläinen, 25, on joutunut murhatuksi

Poliisi pyytää havaintoja kesäkuussa kadonneesta Jere Hämäläisestä. Katoamistutkinta on muuttunut henkirikostutkinnaksi, kertoo poliisi.

Poliisi kertoi kesäkuisessa tiedotteessaan, että kadonnut nuorukainen on 170 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Hänellä on vaaleat hiukset.

Poliisi epäilee, että kesäkuussa kadonnut 25-vuotias Jere Hämäläinen on joutunut henkirikoksen uhriksi. Mies on ollut kateissa 14. kesäkuuta lähtien.

Poliisin selvitysten perusteella Hämäläisen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi Pohjois-Savon alueella.

– Hämäläisen katoamisen tutkinta on muuttunut henkirikostutkinnaksi ja esitutkinta on siirretty Itä-Suomen poliisilaitokselle. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tiistaina 6. syyskuuta vanginnut poliisin esityksestä yhden henkilön todennäköisin syin epäiltynä murhasta, poliisi kertoo tiedotteessa.

Lisäksi poliisi on kiinniottanut henkilöitä asian tutkintaan liittyen.

Nyt poliisi pyytää havaintoja kesäkuussa Varkauden alueella Jere Hämäläisen seurassa liikkuneista henkilöistä sekä mahdollisista ajoneuvoista.

Havainnot ja tiedot voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisin vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi

Poliisi tiedottaa asiasta lisää esitutkinnan edetessä.

– Poliisi ei vielä pysty tutkinnallisista syistä tiedottamaan asiasta enempää, tiedotteessa kerrotaan.