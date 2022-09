Ruotsista vyöryi Suomeen peräti yli sata kiloa kannabista

Rikoksista epäiltyjä on yli 15. Huumeiden katukauppa-arvo on satojatuhansia euroja.

Järjestäytynyt rikollisryhmä on tuonut Ruotsista Suomeen tämän vuoden aikana peräti yli sata kiloa kannabista, poliisi epäilee.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Olli-Pekka Punkari kertoo IS:lle, että huumeet on tuotu Ruotsista Suomeen Pohjois-Lapin kautta. Poliisi selvittää myös sitä, onko huumeita tuotu Ruotsin lisäksi muualta.

Poliisi takavarikoi huumeista noin 90 kiloa, joista pääosa oli varastoitu Pohjanmaalle, Pietarsaaressa sijaitsevaan asuntoon. Loput löytyivät Turussa sijaitsevasta asunnosta.

Huumeiden katukauppa-arvo on poliisin arvion mukaan satojatuhansia euroja. Poliisi on saanut haltuunsa noin 150 000 euroa käteistä rahaa, josta pääosa löytyi Helsingissä sijaitsevasta asunnosta.

Huumeita on levitetty Pietarsaaresta pääkaupunkiseudulle ja Turkuun.

Rikoksista epäiltyjä on yli 15, joista tällä hetkellä tutkintavankeudessa on kuusi. Epäillyt ovat pääosin noin 20–30-vuotiaita ruotsalaisia ja suomalaisia miehiä. Epäiltyjen joukossa on myös naisia.

Poliisin epäilyn mukaan rikollisten toiminta on ollut järjestäytynyttä.

– Ilmenee, että henkilöillä on ollut tietyt roolit. On ollut selvästi johdettua toimintaa, Punkari kertoo.

Tutkintaa johtanut Pohjanmaan poliisi on tehnyt yhteistyötä muiden suomalaisten poliisilaitosten, Ruotsin viranomaisten ja Euroopan poliisiviranomaisen Europolin kanssa.

Poliisi on tutkinut kokonaisuutta törkeinä huumausainerikoksina. Mahdolliset syytteet pitää nostaa tämän syksyn aikana.