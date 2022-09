Mirja löysi maasta kovia kokeneen ryijyn – teki pesun jälkeen ällistyttävän havainnon löydöstään

Mirja Peltovuori yllättyi, kun sai selville yksityiskohdan maasta hylättynä löytämästään ryijystä.

Loppilainen Mirja Peltovuori löysi ja pelasti näyttävän ryijyn elokuun loppupuolella Lopen kunnassa sijaitsevan vanhan torin kierrätyspisteeltä. Peltovuori toimitti kierrätyspisteelle omia jätteitään, kunnes huomasi maassa UFF:n keräyspisteen vieressä värikkään ryijyn.

– Se oli sateessa kastunut ja kovia kokenut. Ajattelin, että ei se ainakaan tästä huonommaksi voi mennä, joten otin ryijyn mukaani pestäväksi.

Peltovuoren mukaan ryijyn todelliset värit olivat pölyn peitossa. Ryijyssä oli myös yksittäisiä maalitahroja.

– Ihan vedellä ja pesuaineella sen kotona käsin pesin, jonka jälkeen värit tulivat kunnolla esiin.

Ryijy koristaa nyt Mirja Peltovuoren työhuoneen seinää.

Peltovuori sai vasta myöhemmin tietää, että ryijy kuului Neoviuksen malliston vanhoihin ryijyihin. Pirtin ikkuna -nimisen ryijyn on suunnitellut Skade Florström.

Pirtin ikkuna maksaa Ryijypalvelu-RP Oy -nimisen yrityksen verkkosivuilla uutena yli 1 480 euroa ja itse ommeltuna yli 570 euroa. Ryijy on kooltaan 85 x 100 senttiä.

– Tämä oli hauska yksityiskohta. Samalla jäin pohtimaan, miksi ihmiset heittävät tällaisia aarteita menemään.

Ryijystä uutisoi ensimmäisenä Aamuposti.

Ryijyihin erikoistunut Ryijypalvelu-RP Oy myy Neoviuksen mallistoa yksinoikeudella. Yrityksen omistaja Minna Söderqvistin mukaan malliston ryijyistä on tehty runsaasti kopioita vuosien varrella. Söderqvistin näkemien valokuvien mukaan Peltovuoren löytämä ryijy vaikuttaa kuitenkin aidolta.

– Se oli erittäin suosittu malli aikanaan ja yhä edelleen sitä ostetaan ja halutaan tehdä. Tuon kokoisen ryijyn valmistukseen menee vaille kolme viikkoa. Ihmetyttää, miksi käsityötä ei arvosteta, Söderqvist pohtii.

Vintage-ihmiseksi itseään kutsuva Peltovuori kannattaa vanhojen tavaroiden kierrätystä. Peltovuori on aiemmin omistanut ja pyörittänyt vintage-kauppaa.

– Ei uutta valmistamalla vaan vanhaa kierrättämällä. Se on iso ympäristöteko. Sen sijaan, että tavaraa heittää menemään, voi vanhoja esineitä ja asioita viedä esimerkiksi kierrätyskeskuksiin.

Pelastunut ryijy on herättänyt huomiota paikallisessa Facebook-ryhmässä.

Nyt näyttävä ryijy koristaa Peltovuoren työhuoneen seinää, eikä loppilaisen aikeissa ole myydä ryijyä. Päässä pyörii yhä monia ryijyn alkuperää ja tarinaa koskevia kysymyksiä.

– Kuka sen on tehnyt ja koska? Se on 40-luvun malli, mutta en tiedä onko se peräisin 40-luvulta asti. Mutta kyllä sillä aika paljon ikää jo on.

Peltovuori kertoo jakaneensa ryijyn tarinan paikallisessa Facebook-ryhmässä. Moni on ollut mielissään, että arvokas ryijy sai uuden kodin.

– Ehkä tämä herättää ihmisiä pohtimaan sitä, ettei isoäitien käsitöitä kannata heittää heti ensimmäisenä roskiin.